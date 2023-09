Paolo Guerrero destacó el empate de Perú en Paraguay: "Sumar es lo más importante"

La Selección Peruana logró un importante empate ante Paraguay en la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Pese que jugó con 10 hombres todo el segundo tiempo por la expulsión de Luis Advíncula, rescató un punto en Ciudad del Este.

Pedro Gallese fue el jugador clave en la bicolor, que también contó con otras buenas actuaciones, como es el caso de Paolo Guerrero, que jugó todo el compromiso e incluso estuvo cerca de anotar un golazo al estrellar un remate al travesaño.

Al término del partido, Guerrero se mostró tranquilo por el buen resultado en el arranque de las Elimimnatorias y ante un rival directo rumbo al Mundial 2026.

"Bien, bien, nos faltó, nos falta, tenemos que mejorar siempre. Sumar es lo más importante", señaló el 'Depredador', que con 39 años sumó su sexta participación en las Eliminatorias.

Cuando le consultaron si sufrió una lesión, sostuvo que "no, no. Solo me pisaron aquí (señaló su pie) pero todo bien", agregó a América Noticias.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La Selección Peruana volverá a las canchas en las Eliminatorias cuando reciba a Brasil el martes 12 de septiembre. La cita será a las 9 de la noche (hora peruana) en el Estadio Nacional.

Paolo Guerrero entonando el Himno Nacional. | Fuente: Movistar Deportes

Con un Paolo Guerrero emocionado, así se entonó el Himno Nacional

Con Paolo Guerrero como su líder, la Selección Peruana hizo su debut con su similar de Paraguay en el Estadio Antonio Aranda en Ciudad del Este, por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Previo al pitazo inicial del árbitro uruguayo Andrés Matonte, se entonó el Himno Nacional de Perú. En las cámaras de televisión se apreció la emoción de cada uno de los jugadores de la bicolor, especialmente de Guerrero.

Guerrero no jugaba con la Selección Peruana en las Eliminatorias desde el 7 de octubre del 2021. En esa fecha, jugó en el triunfo peruano por 2-0 ante Chile en el Estadio Nacional.

El entrenador Juan Reynoso tuvo dudas hasta el final del partido para definir su once titular luego de perder a nueve jugadores por lesión, entre ellos a Christian Cueva, Carlos Zambrano, Edison Flores, Alexander Callens, entre otros.

