'Chorri' Palacios pide que Jorge Fossati le brinde más oportunidades a Joao Grimaldo en Selección Peruana

Roberto Palacios, que es voz autorizada de la Selección Peruana, se pronunció sobre la goleada sufrida ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, certamen en el que la ‘Bicolor’ se ubica en la novena posición.

El popular ‘Chorri’ indicó que Joao Grimaldo que cuenta con pocos minutos en la Selección Peruana. "Imagínate pues, prácticamente estas situaciones te liquidan, porque tú llegas con toda la motivación de aunque sea tener un medio tiempo de desempeño y, aún más, si tu equipo no tiene la forma de llegar al arco, no tienes ataque, no tienes llegada, entonces tienes que tener una oportunidad", dijo en el programa Chorrigolazos.

"Ya no puedes continuar con los mismos esperando que cuando tengan 80 años, quizás llegará un ataque. En verdad que es preocupante. En una selección no puedes esperar mucho tiempo, si no te resulta, lastimosamente debes buscar la solución, cambios. Aquí no puedes tener mucho tiempo de espera", agregó.

En otro momento, Roberto Palacios pidió que Jorge Fossati le brinde más oportunidades a Joao Grimaldo, que este año no jugó ante Colombia, Ecuador y Uruguay; y ante Brasil entró desde el minuto 73.

"Lamentablemente el profesor Fossati ha continuado con los mismos, que me disculpen, pero es así. Si no consigues encontrar jugadores que cumplan, ahí tienes otros que están en la banca. Grimaldo tiene razón de ponerse así, yo no estaría contento de estar en el banco y que después me pongan 10 minutos, ¿qué hago con esos minutos?", culminó.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. Chile en vivo por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026?

El partido Perú vs. Chile se disputará el viernes 15 de noviembre y el Estadio Nacional sería el coloso que albergue este trascendental compromiso. El recinto tiene capacidad para 43.086 espectadores.

Hay que indicar, que de acuerdo a información de RPP, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) planea que el Perú vs Chile se juegue en el Estadio Nacional, pero aún no llega a un acuerdo con el IPD.

