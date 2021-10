Perú vs. Bolivia EN VIVO: juegan por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: Copa América / EFE

Perú vs. Bolivia se enfrentan este domingo 10 de octubre en el Estadio Hernando Siles de La Paz. El partido corresponde a la quinta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por Movistar Deportes y América TV.Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe y en la sección especial de las Eliminatorias.

RPP transmitirá el partido a nivel nacional en su señal de los 89.7 FM. En Bolivia se puede ver el partido en Tigo Sports

La sólida presentación de Perú ante Chile le permitió asentarse en la sétima casilla de la tabla de posiciones y recortar a solo tres puntos la diferencia con el quinto clasificado (Colombia), lo que le dejó grandes chances de seguir pensando con un cupo a Qatar.

El rendimiento del bloque central de la ‘blanquirroja’, entre los medios y defensas, impulsó a Ricardo Gareca a ensayar para el partido contra Bolivia manteniendo los mismos nombres. Christian Ramos y Alexander Callens en la zaga, además de un trivote en la medular con Pedro Aquino en el eje y flanqueado por Yoshimar Yotún y Sergio Peña. Este último no trabajó en la sesión sabatina, con la intención de no arriesgarlo de cara al cotejo. Su alternativa en el once fue Christofer Gonzales.

Con las bajas de Miguel Trauco por suspensión y las lesiones de Paolo Guerrero y Edison Flores, el once variará. Marcos López completará el bloque defensivo y Gabriel Costa tomaría el lugar de ‘Oreja’ para asociarse en la generación ofensiva con Christian Cueva, que ya tiene 3 goles en las Eliminatorias Qatar 2022.

Gianluca Lapadula comandará el ataque de Perú ante Bolivia en La Paz | Fuente: Selección Peruana

Gianluca Lapadula, reaparición y carta de gol

Sin Guerrero y desconvocado Ruidíaz por lesión, Gianluca Lapadula fue elegido como el ‘9’ en el ensayo. Al estar sentido no jugó frente a Chile, pero Gareca dispondrá de él para la prueba en La Paz. El ‘Bambino’ rindió de gran manera en Quito frente a Ecuador, donde contribuyó con dos asistencias.

Perú nunca ha ganado en La Paz por las Eliminatorias, siendo la única selección ante la que Bolivia se mantiene invicta en su fortín. No obstante, ‘La Verde’ solo pudo derrotar a Venezuela en esta edición, pero cuenta con Marcelo Martins Moreno, su goleador histórico, como el máximo artillero de la competencia para tentar la victoria.

Perú vs. Bolivia: así llegan al partido por Eliminatorias Qatar 2022

Perú vs. Bolivia: alineaciones posibles

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Sergio Peña, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Gabriel Costa, Christian Cueva; Gianluca Lapadula

Bolivia: Carlos Lampe; Marc Enoumbá, José Sagredo, Jesús Sagredo, Roberto Carlos Fernández; Moisés Villarroel, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Rodrigo Ramallo, Carmelo Algarañaz; Marcelo Martins Moreno.

Perú derrotó a Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias | Fuente: Movistar Deportes





