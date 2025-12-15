Sin Guillermo Viscarra: Bolivia dio sus convocados para amistoso contra Perú en Chincha

Perú tendrá un último amistoso para este 2025. El domingo 21 de diciembre, en la ciudad de Chincha, el elenco nacional jugará contra Bolivia en el Estadio Félix Castillo Tardío.

De cara a este cotejo, la Selección Peruana estará conformado por jugadores de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap). La bicolor ya tiene sus convocados y desde el lado de Bolivia también se dieron los llamados por el director técnico Óscar Villegas.

Este cotejo, para la Selección de Bolivia, le servirá como preparación hacia el repechaje intercontinental del Mundial 2026. 'La Verde', en primera instancia, se verá las caras ante el elenco de Surinam y si pasa chocará contra Irak.

📝 CONVOCATORIA DE LA VERDE PARA ENFRENTAR A PERÚ 🇵🇪 🆚 🇧🇴



📝 CONVOCATORIA DE LA VERDE PARA ENFRENTAR A PERÚ 🇵🇪 🆚 🇧🇴

✅ El director técnico Óscar Villegas, junto a su cuerpo técnico, ha seleccionado a 23 jugadores para afrontar nuestro próximo amistoso internacional ante Perú.

Hay que tener en cuenta que, para esta ocasión, en el cuadro visitante no fue considerado el guardameta Guillermo Viscarra, quien es parte de Alianza Lima.

Los convocados de Bolivia para el amistoso contra Perú

Porteros: Carlos Lampe, Rodrigo Banegas y Gerónimo Govea.

Defensas: Diego Medina, Widen Saucedo, Lucas Macazaga, Marcelo Timorán, Richet Gómez, Marcelo Torrez y Leonardo Zabala.

Volantes: Óscar López, Ervin Vaca, Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel, Darío Torrico, Carlos Sejas, Adalid Terrazas y Carlos Melgar.

Delanteros: John García, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Gustavo Peredo y José Martines.

Por otra parte, desde el lado de Perú, como entrenador estará Gerardo Ameli, exdirector técnico de Alianza Atlético en la Liga1. RPP pudo conocer que su designación se da porque -finalmente- Manuel Barreto, director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, indicó que no iba a estar por un tema familiar.

Ante ello, se tomó la decisión de que el técnico para este partido tenía que ser el mejor ubicado en la Liga1. Los dos primeros, Paulo Autuori y Miguel Rondelli, no iban a ser tomados en cuenta porque están dirigiendo.

Lista de convocados Safap para amistoso contra Bolivia

Arqueros: Pedro Gallese (libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneyra (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).

Defensas: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).

Volantes: Alfonso Barco (Emelec), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario) y Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Alianza Lima), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense).