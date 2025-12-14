Con Pedro Gallese a la cabeza: Perú anunció lista de convocados para partido amistoso con Bolivia

Los elegidos. La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap) dio a conocer la lista de convocados peruanos para el duelo amistoso que disputará ante la Selección de Bolivia el próximo domingo 21 de diciembre.

El cuadro que comandará Gerardo Amelia cuenta con jugadores, en su mayoría, de la Liga1. Las grandes sorpresas del llamado son Pedro Gallese, Alfonso Barco, Bassco Soyer y Juan Pablo Goicochea, estos tres últimos jugadores que militan en el fútbol extranjero.

El cotejo se jugará en el estadio Félix Castillo Tardío de la ciudad de Chincha desde las 3:00 p. m.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Lista de convocados Safap para amistoso contra Chile

Arqueros: Pedro Gallese (libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneyra (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).

Defensas: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).

Volantes: Alfonso Barco (Emelec), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario) y Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Alianza Lima), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense)

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis