Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Con Pedro Gallese a la cabeza: Perú anunció lista de convocados para partido amistoso con Bolivia

Pedro Gallese fue convocado al partido con Bolivia
Pedro Gallese fue convocado al partido con Bolivia | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @FPF
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Safap anunció la lista de convocados de Perú para el duelo amistoso con Bolivia del domingo 21 de diciembre.

Los elegidos. La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap) dio a conocer la lista de convocados peruanos para el duelo amistoso que disputará ante la Selección de Bolivia el próximo domingo 21 de diciembre. 

El cuadro que comandará Gerardo Amelia cuenta con jugadores, en su mayoría, de la Liga1. Las grandes sorpresas del llamado son Pedro Gallese, Alfonso Barco, Bassco Soyer y Juan Pablo Goicochea, estos tres últimos jugadores que militan en el fútbol extranjero.

El cotejo se jugará en el estadio Félix Castillo Tardío de la ciudad de Chincha desde las 3:00 p. m.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Lista de convocados Safap para amistoso contra Chile

Arqueros: Pedro Gallese (libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneyra (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).

Defensas: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).

Volantes: Alfonso Barco (Emelec), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario) y Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Alianza Lima), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense)

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección Peruana Selección de Bolivia Safap

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA