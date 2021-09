Marquinhos | Fuente: AFP

Este jueves la Selección Peruana se medirá ante Brasil por la fecha triple de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, por su parte, el cuadro brasilero anunció este martes que contará con la baja de Marquinhos, defensor titular del equipo.

“El defensa Marquinhos no participará en el entrenamiento de este martes (7) en el CT Joaquim Grava, en São Paulo, ni continuará el viaje con la delegación a Recife), lugar del próximo juego de la selección brasileña”, se lee en el comunicado emitido por CBF a través de sus redes sociales.

¿A qué se debe su desconvocatoria? El defensor de Paris Saint Germain había quedado inhabilitado para el encuentro ante Argentina por tarjetas amarillas y no participó del encuentro que finalmente fue suspendido. En tal sentido, podría jugar contra Perú.

Sin embargo, todavía no se conoce cuál será la resolución de FIFA sobre el encuentro entre Brasil y Argentina. Por tanto, si bien el cotejo se jugó por cinco minutos, podría no considerarse que Marquinhos cumplió su suspensión, entonces no podría jugar ante la 'blanquirroja'.

Posibles defensores en Perú vs. Brasil:

Ante este panorama de incertidumbre, Tité prefirió no arriesgar y desconvocar a Marquinhos, quien ya se encuentra rumbo a París para unirse a los entrenamientos de Paris Saint Germain. Los defensores disponibles en Brasil son Eder Militao, Lucas Verissimo, Miranda y Leo Ortíz.

NUESTROS PODCAST

¿La vacuna Johnson & Johnson es efectiva contra la variante Delta?

Según un último estudio, esta vacuna habría demostrado ser efectiva para combatir los estados graves y la muerte por coronavirus. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles sobre las características de esa vacuna.