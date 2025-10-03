Ricardo Gareca defendió a Renato Tapia por polémico mensaje en medio de designación de Manuel Barreto [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El polémico mensaje de Renato Tapia tras la designación de Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana sigue dando que hablar. Esta vez, Ricardo Gareca fue enfático y dio su respaldo a su exjugador, que fue centro de las críticas.

Gareca aseguró que Tapia como referente puede referirse a la actualidad de la bicolor. "¿Cuál es el criterio? ¿No opinar? El jugador tiene que alzar la cabeza y aceptar. Tapia es un referente sin lugar a dudas y no solamente ha conseguido logros para su país, ha sido un líder en todo momento y puede dar una opinión, después se arreglará en un ambiente privado, se dirá lo que se piensa y se arreglará como profesionales", señaló.

Además, el 'Tigre' Gareca indicó que Renato Tapia tiene "personalidad" por hablar de un tema, que en muchos casos, puede causar estragos en la misma Videna.

"En todas partes del mundo los jugadores opinan, no agachan la cabeza. El que agacha la cabeza es un jugador que no tiene personalidad, es aquel jugador que dice todo "sí", cuando en el fondo piensa que "no". Hoy en día el jugador hasta tiene plataformas y da su opinión. No lo veo mal en la medida que haya un respeto", culminó en Pase Filtrado.

¿Qué dijo Renato Tapia?

El 19 de septiembre pasado, Renato Tapia publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales a pocos minutos de oficializarse a Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana.

El mediocampista, en su cuenta de ‘X’, escribió: “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, junto a un símbolo de aplausos.

oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba 👏🏽 — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) September 19, 2025