Alex Valera : ¿qué se sabe sobre su posible desconvocatoria de cara al Perú vs Chile?

La Selección Peruana entrena este lunes por primera vez con miras al choque amistoso ante Chile, que será el viernes 10 de octubre en Santiago. La bicolor afrontará este compromiso con una serie de novedades, entre las cuales figura el regreso de Alex Valera.

Valera apunta a ser la carta de gol de la Selección Peruana, pero en las últimas horas surgió la mala noticia de una posible desconvocatoria tras el llamado del entrenador interiano Manuel Barreto.

RPP pudo conocer que en Universitario no se conoce de esta posibilidad y dese la Videna indican que su situación no está definida aún. Así se debe presentarse este tarde en el primer entrenamiento de la biolor.

Y es que el futbolista de 29 años sufrió una pubalgia y por este motivo no ingresó en el triunfo ante Juan Pablo II.

En la temporada Liga 1 2025, Álex Valera jugó 28 partidos y anotó 14 goles.

Alex Valera anota de penal ante Cusco FC. | Fuente: Gol Perú

Perú vs Chile: ¿Cuándo y dónde juegan en amistoso por la fecha FIFA?

El partido está programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago. El recinto tiene una capacidad para 12 000 espectadores.

¿Qué canales pasan el amistoso Perú vs Chile en vivo en TV?

El partido de Perú vs Chile será transmitido en Movistar Deportes. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.