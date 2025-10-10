Últimas Noticias
Perú cerca del primero: Maxloren Castro se perdió el 1-0 ante Chile en amistoso por fecha FIFA [VIDEO]

Maxloren Castro no pudo definir ante buena jugada de Joao Grimaldo.
Maxloren Castro no pudo definir ante buena jugada de Joao Grimaldo. | Fuente: Movistar Deportes
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Maxloren Castro tuvo en sus pies la apertura en el marcador en el Perú vs Chile en amistoso internacional.

A pesar que Chile dominó las acciones desde el principio, Perú se las ingenió para crear peligro y ponerse a tiro de gol en el amistoso internacional en el Estadio Bicentenario de La Florida de la ciudad de Santiago.

A los 12 minutos, Joao Grimaldo avanzó por la banda derecha y ejecutó un centro para Maxloren Castro, que no definió bien cuando más fácil era anotar en el arco de 'La Roja'.

El joven delantero de Sporting Cristal perdió la gran oportunidad para que el equipo de Manuel Barreto aperture el marcador en calidad de visitante.

Hay que indicar, que Castro arrancó las acciones como extremo izquierdo cuando lo previsible era que arranque Kenji Cabrera de Vancouver Whitecaps se perfilaba como inicialista.

Así fue la primera ocasión de gol de Perú
Así fue la primera ocasión de gol de Perú. | Fuente: Movistar Deportes

Perú vs. Chile: alineaciones confirmadas del amistoso FIFA

Perú: Diego Enríquez; Matías Lazo, Miguel Araujo ©, Renzo Garcés, César Inga; Jesús Castillo, Erick Noriega, Jairo Concha; Maxloren Castro, Joao Grimaldo y Luis Ramos. DT: Manuel Barreto.

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo ©; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Gonzalo Tapia. DT: Sebastián Miranda.

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
