0
PERÚ
VS.
0
CHILE
Último momento -

Perú vs. Chile EN DIRECTO: sigue el 'Clásico del Pacífico' por amistoso internacional FIFA en Sochi

La Selección Peruana enfrenta a Chile en el Estadio Olímpico Fisht por su último partido del 2025. Manuel Barreto apuesta por la titularidad de Álex Valera y el debut de Fabio Gruber. Sigue AQUÍ el minuto a minuto.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
5’

¡Potente disparo de Cepeda, pero Gallese atajó y envió el balón al córner!

3’

Pase largo de Gruber en busca de Valera y el arquero chileno Vigouroux sale de su portería para despejar el balón al lateral.

1’

¡Empezó el partido y Chile cuida la posesión del balón en los primeros instantes!

Comienzo 1er tiempo

Suena el himno de Chile y todo queda listo para el inicio del partido ante Perú. 

Fabio Gruber tendrá su esperado debut con la selección peruana ante Chile. Conoce más sobre el defensa del F. C. Núremberg.

¡El himno peruano retumba en el estadio Fisht!

Con Marcos López a la cabeza como capitán, Perú salta al campo de juego del estadio Fisht para el cántico de los himnos y el inicio del partido. 

La selección peruana llega al partido luego de empatar por 1-1 contra Rusia en San Petersburgo, mientras que Chile se impuso contra el mismo rival por 2-0.

Imagen

La 'Bicolor' ya se encuentra en el Estadio Fisht de Sochi y se prepara para el amistoso ante Chile. Cada vez falta menos para el inicio de una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'. 

Imagen

Alineación de Chile ante Perú

Este es el once de Chile ante Perú: Lawrence Vigouroux; Francisco Salinas, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Lautaro Millán; Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

Imagen

Alineación de Perú vs Chile

¡Salió el once confirmado de Perú! Pedro Gallese; César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Pretell, Jesús Castillo, Jairo Concha; Jhonny Vidales, Kenji Cabrera y Alex Valera iniciarán las acciones ante Chile

Perú vs. Chile: últimos resultados del 'Clásico del Pacífico'

  • 10/10/2025 | Chile 2-1 Perú – Amistoso FIFA
  • 15/10/2024 | Perú 0-0 Chile – Eliminatorias 2026
  • 21/06/2024 | Perú 0-0 Chile – Copa América 2024
  • 12/10/2023 | Chile 2-0 Perú – Eliminatorias 2026
  • 07/10/2021 | Perú 2-0 Chile – Eliminatorias 2022

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile EN VIVO en Sochi por el amistoso FIFA 2025?

En Perú, el partido amistoso Perú vs. Chile se disputará desde las 12:00 p.m. En tanto, en territorio chileno comenzará a las 2:00 p.m. y en Rusia, a las 8:00 p.m. 

¿Dónde juegan Perú vs Chile en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?

El amistoso Perú vs Chile se disputará en el Estadio Olímpico Fisht, en Sochi (Rusia), el cual tiene capacidad para recibir a 45 000 espectadores, aproximadamente.

¡Buen día, amigos de RPP! Bienvenidos a la cobertura del partido amistoso internacional que sostendrán las selecciones de Perú y Chile este martes en Rusia.

