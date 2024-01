Buenas noticias para Perú: Gianluca Lapadula volvió a ser convocado por Cagliari tras recuperarse de fractura de costillas

Buenas noticias llegan desde Italia. Gianluca Lapadula fue considerado en la lista de buena fe de Cagliari para enfrentar a Frosinone, por la fecha 21 de la Serie A.

A través de sus redes sociales, el cuadro de Cerdeña publicó la nómina de jugadores convocados para el partido por el campeonato italiano, donde se encuentra el ítalo-peruano, quien reaparece después de tres semanas tras sufrir una lesión en sus costillas.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

El último partido disputado por el delantero de la Selección Peruana fue el 30 de diciembre, cuando su equipo empató 0-0 con Empoli. En dicho encuentro, Lapadula fue cambiado terminado el primer tiempo por un golpe.

Luego de someterse a algunos exámenes, previo al encuentro con Milan por la Copa Italia, Cagliari confirmó que el Bambino sufrió una doble fractura de costillas, por lo que iba a ser baja por tiempo indefinido.

"Tras el traumatismo sufrido durante el último partido, Gianluca Lapadula fue sometido a pruebas que evidenciaron una fractura compuesta de la sexta y séptima costillas del lado derecho", indicó la primera parte de la misiva.

Pero, la lesión no fue muy grave. Al día siguiente, el delantero envió un mensaje por sus redes sociales indicando que estará de descanso solo unos días y que pronto volvería a las canchas. Tras casi 17 días, Gianluca volverá a ser considerado por Claudio Ranieri.

Jorge Fossati y su preocupación por Gianluca Lapadula

En los últimos días, el técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati mostró su preocupación por algunos futbolistas peruanos, sobre todo en aquellos que están lesionados o que no tienen equipo.

En conversación con diversos medios de comunicación, indicó que llamó a algunos jugadores de la ‘Bicolor’ para saber su situación, entre ellos Gianluca Lapadula. Además, aseveró que, en caso no esté al 100 %, lo invitaría a la fecha de marzo para que esté con el grupo.

"Lapadula está lesionado. ¿Cómo llegará a marzo? Si no llega bien a marzo no estará. O en una de esas, si es marzo, y es fecha FIFA, lo invitamos que esté, pero no va a estar dentro del plantel", aseguró el técnico.

Gianluca Lapadula ha disputado apenas ocho encuentros con Cagliari en la presente temporada, entre Serie A y Copa Italia. Solo ha podido marcar dos goles.