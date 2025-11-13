Perú vs Chile: fecha, hora, canales TV e historial del clásico amistoso FIFA en Sochi

La Selección Peruana empató 1-1 ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo. El tanto de la igualdad llegó a través del atacante Alex Valera, que ingresó en el segundo tiempo y dejó en claro que atraviesa un buen momento goleador.

El combinado peruano llegó con un cansancio acumulado en el viaje maratónico que les llevó de Lima a San Petersburgo tras recorrer durante dos días más de 17.000 kilómetros.



Ahora, la bicolor volverá a las canchas cuando enfrente a Chile en una nueva edición del Clásico Pacífico, pero en esta ocasión en Europa.

Perú vs Chile: fecha y horario del amistoso en fecha FIFA 2025

El partido de Perú contra el cuadro de Chile está programado para el martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht, en Sochi (Rusia). El recinto tiene capacidad para recibir a 45 994 espectadores, aproximadamente.

✈️ 𝗡𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮, 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝘀𝗺𝗮 𝗶𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼́𝗻❤️🤍#LaBicolor 🇵🇪 llegó a Sochi para continuar su preparación de cara a su próximo amistoso ante Chile 🇨🇱#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/X7D9YrVMcP — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 13, 2025

Guía de canales TV del Perú vs Chile en amistoso en fecha FIFA 2025

El partido Perú vs. Chile será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703 HD) en cable, mientras que en señal abierta va por América TV y ATV. Vía streaming también va por Movistar Play y tvGO.

También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Perú vs Chile: últimos resultados

Chile 2-1 Perú - 10 de octubre del 2025

Perú 0-0 Chile - 15 de noviembre del 2024

Perú 0-0 Chile - 21 de junio del 2024