Edison Flores confía en retornar a Selección Peruana: "Ferrari dice que me están esperando"

Edison Flores es uno de los grandes referentes de Universitario de Deportes en la consagración del tricampeonato nacional en la Liga1. Es uno de los jugadores de confianza del entrenador uruguayo Jorge Fossati, pero en el Torneo Clausura perdió terreno y acabó como suplente de Jairo Vélez.

En entrevista con RPP, Edison Flores admitió que tuvo una irregular campaña, pero cree que se recuperará pensando en el 2026.

"La primera etapa fue buena, me sentí mejor que en la última etapa, pero así es la vida. Me tocó grandes momentos, pero también no buenos momentos. Hay que aprender para poder salir adelante", apuntó para el programa Fútbol como Cancha.

Asimismo, Flores considera que actualmente no está en un nivel adecuado para integrar la Selección Peruana, que enfrentará a Rusia y Chile el 12 y 18 de noviembre, respectivamente.

"No tuve ninguna comunicación con Manuel, con Jean (Ferrari) porque en el partido previo ante Garcilaso entrenamos en la Videna y lo saludamos", comentó.

Además, recibió un mensaje de Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). "En los momentos de la selección tienen que estar los que está en un buen rendimiento y obviamente en esta última etapa no he tenido en ese momento. Es comprensible que no esté llamado. Me dijo que Jean que me estaban esperando y yo entendí que era eso", culminó.

Edison Flores en entrevista con RPP | Fuente: RPP

Edison Flores llenó de elogios a Fossati

Flores destacó el trabajo del experimentado entrenador de Universitario, Jorge Fossati. “El profe sabe demasiado. Tiene una gran experiencia y la hace notar día a día con sus charlas que seguramente para muchas personas son largas, pero tiene mucho sentido en todo lo que dice y le damos mucho valor a eso porque es experiencia. Todo lo que él dice al final termina pasando y nos quedamos a veces sorprendidos, pero es más que todo por la experiencia que él tiene y la importancia que le da a todos los detalles”, culminó.