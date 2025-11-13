Alex Valera tras el empate de Perú ante Rusia: "Fue un partido duro, pero dimos el 100%

La Selección Peruana sacó un valioso empate ante Rusia en su primer encuentro amistoso programado para el mes de septiembre.

La gran figura fue Alex Valera, quien de un zurdazo le dio la igualdad a la Bicolor en un cotejo donde, en varios pasajes, se vio superado por el cuadro euroasiático.

En un mensaje publicado a través de las redes sociales, el atacante de Universitario agradeció el apoyo de los hinchas y destacó el encuentro, al cual calificó como "duro"

“Ha sido un partido muy duro, pero dimos el 100% y hemos corrido hasta el último”, indicó Alex Valera en un breve video.

El delantero peruano ingresó en el segundo tiempo (60') en reemplazo de Adrián Ugarriza, quien fue titular.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

El próximo partido de Perú en Rusia

El martes 18 de noviembre, Perú se enfrentará a Chile en Sochi, en su segundo amistoso internacional del mes. El encuentro se jugará en el Estadio Fisht desde las 12:00 p.m. hora peruana.

Para dicho encuentro, se esperan algunos cambios en el equipo de Manuel Barreto, como la inclusión de Fabio Gruber, quien recibió su primera convocatoria, y el titularato de Alex Valera.

El historial reciente con Chile da cuenta de una leve superioridad de La Roja. De los últimos cinco partidos, Chile ganó dos, Perú uno y empataron los otros dos cotejos.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis