El capitán de la Selección de Chile aseguró el apoyo del plantel a los ciudadanos. | Fuente: AFP

El capitán de la Selección de Chile, Gary Medel, aseguró que la 'Roja' siempre apoyará al pueblo sureño. El defensa central habló en conferencia de prensa de su club, el Bolonia italiano.

"Es una situación compleja la de Chile, pero desde aquí enviamos todo nuestro apoyo a un pueblo que lucha por sus derechos. Es una lástima lo que está sucediendo, pero es positivo lo que está luchando la gente. Y la selección le da todo nuestro apoyo al pueblo", afirmó Medel.

Asimismo, para el encuentro ante la Selección Peruana, el chileno aseguró que el plantel está preparado. "Estoy listo y recuperado para el partido con Perú. Nunca me negaría a integrar la selección nacional y con más razón en este delicado momento que vive mi país. Me siento bien, he entrenado dos semanas muy fuerte y contra Inter estuve bien", aseguró el defensa de la Selección de Chile.

Perú se enfrentará a Chile en amistoso internacional el martes 19 de noviembre. El encuentro por fecha FIFA se jugará a las 8:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima. La 'Roja' tenía preparado otro amistoso ante Bolivia, pero fue cancelado debido a la crisis que se vive en el país.