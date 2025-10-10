Últimas Noticias
¡Qué lujo de Perú! Joao Grimaldo se luce contra Chile con tremenda jugada [VIDEO]

Joao Grimaldo, una amenaza en el amistoso internacional de Perú.
Joao Grimaldo, una amenaza en el amistoso internacional de Perú.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

A base de velocidad, Joao Grimaldo destacó en el amistoso internacional entre Perú vs Chile.

Perú dejó una buena imagen hasta el cierre del primer tiempo ante Chile. Es más, abrió el marcador con un golazo de César Inga en el Estadio Bicentenario de La Florida de la ciudad de Santiago.

Además, Joao Grimaldo fue una amenaza para la defensa de Chile, que no controlaba al delantero de Riga de Letonia.

A los 7 minutos, el exjugador de Sporting Cristal realizó un lujo al superar a dos jugadores chilenos tras regates por el lado derecho. 

El último partido de chilenos y peruanos fue el 9 de septiembre, en el que ambos fueron locales en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

'La Roja' empató sin goles ante Uruguay, y quedó última en la clasificación, mientras que la bicolor perdió 0-1 con Paraguay y finalizó novena.

La jugada de Joao Grimaldo en el Perú vs Chile
La jugada de Joao Grimaldo en el Perú vs Chile.

Perú vs. Chile: alineaciones confirmadas del amistoso FIFA

Perú: Diego Enríquez; Matías Lazo, Miguel Araujo ©, Renzo Garcés, César Inga; Jesús Castillo, Erick Noriega, Jairo Concha; Maxloren Castro, Joao Grimaldo y Luis Ramos. DT: Manuel Barreto.

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo ©; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Gonzalo Tapia. DT: Sebastián Miranda.

