¡Le rompió la cintura! César Inga marcó golazo para el 1-0 de Perú sobre Chile en Santiago (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú y Chile se enfrentan este viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, por amistoso internacional de la fecha FIFA. Para la 'Bicolor', este cotejo marca el inicio de la búsqueda de nuevos jugadores con miras al siguiente proceso mundialista y fue precisamente uno de los rostros que comienza aparecer el que abrió el marcador: César Inga.

Con el mensaje de aprovechar la contienda para ir dándole espacio en la Selección Peruana a nuevos futbolistas, Manuel Barreto envió un once con poca experiencia internacional y tres debutantes.

César Inga, el defensa de Universitario, tuvo su segundo partido con el seleccionado, esta vez actuando como lateral por el sector izquierdo. Teniendo la intención de buscar constantemente el ataque, fue la vía para la llegada al gol.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Golazo de César Inga en la Selección Peruana

Sobre los 40’, la Selección Peruana iba teniendo un mejor desenvolvimiento sobre el campo. Jesús Castillo realizó un cambio de frente de derecha a izquierda para encontrar a Inga, una acción frecuente de ambos en Universitario.

César Inga controló el balón y encaró al lateral Hormazábal. Tras eludirlo moviéndose de derecha a izquierda, logró entrar por un costado del área y quedó perfilado para su pierna derecha, rematando de gran manera para abrir el marcador.

Golazo de Inga en su primera titularidad con la Bicolor y su segundo partido a nivel general, tras ya haber sido considerado por Óscar Ibáñez durante las Eliminatorias.

Golazo de César Inga en el amistoso de Perú vs. Chile | Fuente: Movistar Deportes

Perú vs. Chile: así formaron en el amistoso FIFA

Perú: Diego Enríquez; Matías Lazo, Miguel Araujo ©, Renzo Garcés, César Inga; Jesús Castillo, Erick Noriega, Jairo Concha; Maxloren Castro, Joao Grimaldo y Luis Ramos. DT: Manuel Barreto.

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo ©; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Gonzalo Tapia. DT: Sebastián Miranda.