Perú vs Chile: todo lo que debes saber sobre el partidazo en Santiago por las Eliminatorias

Llegó el día. La Selección Peruana tendrá una gran oportunidad de revertir la historia. Y es que cada vez que la bicolor jugó en Santiago por las Eliminatorias Sudamericanas, volvió a Lima sin conocer la victoria. Incluso con duras derrotas como la sucedida en 1997, cuando el propio seleccionador Juan Reynoso lució la cinta de capitán en ese 4-0 en contra para el olvido. Ahora el escenario es diferente. Chile atraviesa una etapa de transición y en su plantel quedan muy pocos de los jugadores históricos que lograron ganar dos Copas Américas y jugar dos Mundiales (2010 y 2014) consecutivos.

Eduardo Berizzo, cuestionado entrenador de Chile, no podrá contar tampoco con Arturo Vidal, que se operó de la rodilla. El 'Rey Arturo' es el referente de su seleccionado y siempre ha complicado los sueños peruanos, tal como sucedió en el último duelo en Santiago en la anterior Eliminatoria; en el cual anotó los dos goles del triunfo chileno. Sin embargo, el DT Reynoso tendrá un dolor de cabeza menos ante la ausencia del exjugador de Barcelona.

En Perú, se respiran aires de optimismo, pero no de triunfalismo, dado que se sabe que Chile querrá quedarse con los tres puntos en juego en el Estadio Monumental. El once de la bicolor no está definido. André Carrillo, que tuvo una rápida recuperación, podría ser ubicado de titular, pero todo pinta que los extremos serán Luis Advíncula y Andy Polo por la izquierda. Eso sí, está claro que el combinado peruano no puede empezar las acciones como lo hizo en el primer tiempo ante Paraguay, que nos perdonó la vida. Será otra propuesta de juego y que por supuesto los sueños de triunfo girarán en torno al goleador histórico Paolo Guerrero, que a sus casi 40 años busca estrenarse como goleador en esta edición de las Eliminatorias.



Probables alineaciones del Perú vs Chile:

Chile: Brayan Cortés, Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Charles Aránguiz, Diego Valdés; Alexis Sánchez y Ben Brereton.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Pedro Aquino, Andy Polo, Christofer Gonzáles, Bryan Reyna; Paolo Guerrero.

¿Canales y radio para ver el Perú vs Chile?

Perú vs. Chile EN VIVO: se enfrentan este jueves 12 de octubre por la jornada 3 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Santiago, desde las 7:00 p.m. hora peruana, y será transmitido por las señales de América, ATV, Movistar Deportes y Chilevisión. También podrás seguir EN DIRECTO por radio a través de RPP Noticias (89.7 FM y 730 AM) y todas las incidencias ONLINE por RPP.pe.

Alexander Callens y Renato Tapia. | Fuente: Selección Peruana

Bajas en Perú y Chile:

Renato Tapia (Volante, Celta): Fatiga muscular

Alexander Callens (Defensa, AEK Atenas): Fatiga muscular

Jesús Castillo (Volante, Gil Vicente): lesión muscular.

Arturo Vidal (Volante, Athletico Paranaense): se operó de la rodilla.

Javier Altamirano (Volante, Estudiantes de La Plata): lesión muscular biceps fémoral.

Nayel Mehssatou (Lateral derecho, K.V. Kortrijk de Bélgica): esguince de tobillo.

Juan Delgado (Extremo de Sheffield Wednesday): se operó de la cadera.

Benjamín Kuscevic (Defensa de Coritiba): fractura del seno maxilar de la nariz



Paolo Guerrero es el capitán de la Selección Peruana | Fuente: Movistar Deportes

Perú vs. Chile: últimos resultados entre sí en Eliminatorias:

Eliminatorias Qatar 2022: Perú 2-0 Chile

Eliminatorias Qatar 2022: Chile 2-0 Perú

Eliminatorias Rusia 2018: Chile 2-1 Perú

Eliminatorias Rusia 2018: Perú 3-4 Chile

Eliminatorias Brasil 2014: Perú 1-0 Chile

EN VIVO | Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026

Palabra de los técnicos Juan Reynoso y Eduardo Berizzo:

"Siempre es un gusto regresar a Chile, no había venido por este lado. Es una edición más de un partido importante para Perú y Chile. Somos rivales directos, como lo dijo Eduardo Berizzo, y haremos nuestro mejor trabajo para ganar. Para nosotros son tres puntos, si fueran cinco lo prepararíamos de modo distinto. Sabemos que Chile trata de aprovechar la localía. Solo esperamos que la cancha esté en buenas condiciones”, señaló Reynoso.

“Lo de los favoritismos y los antecedentes, en una eliminatorias tan compleja y cercana entre diferencias de equipos, no tienen mucho peso. No lo uso ni a favor ni en contra ni me creo el favoritismo. Los partidos son muy parejos, detalles definen las cosas. Sí se trata de un rival directo, Perú ha marcado en las últimas eliminatorias el acceso al mundial, saliendo quinto y luego repechaje. Para nosotros el partido es muy importante”, aseguró Berizzo.

¿Quién será el árbitro del choque?

La Selección Peruana buscará sumar buenos resultados de cara a la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Al respecto, las ternas arbitrales para los duelos ante Chile y Argentina.

Ante Chile en Santiago, el colombiano Wilmar Roldán será el encargado de dirigir el compromiso de la bicolor. Mientras que Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz serán los jueces asistentes. En el caso del VAR, estará a cargo de Jhon Perdomo

¿En qué estadio se jugará el partido?

El Estadio Monumental de Chile se ubica en Santiago y es de propiedad de Colo Colo. Tiene una capacidad de 47 mil espectadores.

