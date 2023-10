Lo tienen claro: ¿qué piensa la prensa chilena de Perú y Paolo Guerrero previo al partido?

Perú va por un resultado histórico. La bicolor, el jueves, jugará contra Chile en la ciudad de Santiago en partido correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias 2026.

La Selección Peruana nunca ha ganado cuando visitó Chile en el marco de las Eliminatorias. A lo largo de la historia, el 'equipo de todos' únicamente ha conseguido dos empates, por lo que una victoria en esta oportunidad -en el Estadio Monumental David Arellano- quedaría marcado en los libros de la historia del deporte nacional.

El cotejo, en tierras del vecino país del sur, también se vive con expectativa debido a que, al igual que Perú, la 'Roja' no gana en lo que va de la cita premundialista. En ese contexto, RPP Deportes conversó con Alejandro Cisternas, periodista de El Mercurio, quien calentó la previa entre ambos elencos en el recinto de Colo Colo.

Eliminatorias Perú, en la primera jornada, igualó sin goles contra la albirroja.

Chile analiza a Perú antes de la fecha 3 de Eliminatorias 2026

En un primer momento, Cisternas dio cuenta de lo que vio de la bicolor en la dos primeras jornadas en donde el cuadro de Juan Reynoso empató con Paraguay en Ciudad del Este y cayó frente a Brasil en Lima.

"Perú tuvo un rendimiento dispar en la primera fecha doble de las Eliminatorias. Jugó mejor el partido que lo perdió y peor el cotejo en donde sacó un punto contra Paraguay. Se vio superado y el arquero Pedro Gallese fue figura. Contra Brasil, un rival superior, no creo que haya merecido ganar, pero sí al menos un empate. Mostraron más orden y ciertas cosas del juego que acostumbraba con Ricardo Gareca", remarcó.

Más adelante, se le preguntó respecto al buen nivel de Paolo Guerrero, quien destaca con la camiseta de la Liga Universitaria de Quito en la Copa Sudamericana. El 'Depredador' llega de marcar un doblete en semifinales contra Defensa y Justicia.

"Está en un buen momento, pese a su edad digamos. Quizás sea difícil pensar que pueda llegar al Mundial de 2026, aunque en estos momentos puede ser un gran aporte para la Selección Peruana, sobre todo considerando que en los dos primeros partidos no tuvieron gol y le faltaron crear oportunidades. En ese sentido, sin duda que puede ser una persona clave", dijo.

Eliminatorias Paolo Guerrero apunta a titular contra Chile en Santiago.

Finalmente, dio su impresión respecto al futuro de Eduardo Berizzo en la 'Roja', en caso no se den los resultados esperados en esta fecha doble. El DT tiene margen y todo se vería de cara a la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias.

"Acá en Chile, la situación para Berizzo no es nada sencilla. El arranque no fue bueno y esto se arrastra de un proceso de meses que no ha tenido los resultados esperados para los hinchas. Sin embargo, no creo que su puesto esté en peligro en esta fecha doble. Quizás al final del mes de noviembre, tras las seis primeras fechas, se pueda hacer un balance y pensar en un cambio si los resultados no se dan, sobre todo porque después las Eliminatorias regresan en septiembre de 2024 y habría tiempo de trabajar en un nuevo proceso. La exigencia mínima para Chile en esta fecha doble es sacar cuatro puntos: los tres contra Perú y al menos un empate en Venezuela. Dos rivales que son directos. Tienes el grupo de favoritos que van a ir directo y la segunda mitad en donde están Chile y Perú que pelearán por los últimos puestos más el repechaje", sostuvo.

Eliminatorias Eduardo Berizzo tiene pasado en la selección paraguaya.

