Jorge Fossati sobre Oliver Sonne en la Selección: "No voy a gastar dos partidos para asegurar a alguien"

La Era Juan Reynoso dejó varios puntos para destacar. El principal, y que ha sido reconocido por los hinchas de la Selección Peruana, fue la convocatoria de Oliver Sonne.

El defensor del Silkeborg entró en la convocatoria de la Bicolor en algunos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. Y si bien no jugó un solo minuto, es considerado uno más en el grupo.

Pero, ¿qué piensa Jorge Fossati? El técnico uruguayo, en conversación con Willax Deporte, indicó -en un principio- que Oliver Sonne no es peruano, pero que sí es elegible.

Además, dijo que "no iba a gastar dos partidos" para asegurar a un futbolista, salvo "que le encuentre un lugar".

"Por eso yo aclaro que no es peruano, pero sí elegible. Si estuviéramos desperdiciando el tiempo en discutir qué significa... yo lo que quiero decir es que no nació acá", indicó en un primer momento.

"Si no estoy equivocado, Sonne juega en el lado derecho. No es precisamente el caso donde a Perú le falte alguien con jerarquía ya demostrada. Yo no voy a gastar dos partidos oficiales para asegurarme a nadie, salvo que si le veo un lugar, lo voy a traer. Esa es la idea, inclusive si no lo necesito en su posición original", finalizó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Oliver Sonne entusiasmado ante posible llamado

Días antes de las declaraciones de Jorge Fossati, Oliver Sonne comentó que se encuentra entusiasmado ante un posible llamado del técnico peruano.

En conversación con Depor, indicó que le gustaría jugar la Copa América y espera ser considerado en la lista final.

"He escuchado que es una gran vitrina. Definitivamente, me encantaría jugar en la Copa América. Espero que haya una oportunidad para ser convocado y mostrar lo que puedo sumar al equipo. Continuaré destacando en mi equipo para ser considerado", indicó.

Sin embargo, confirmó que aún no ha conversado con el nuevo estratega, pero que está esperando tener una conversación con el estratega.

"No he hablado con Fossati todavía ni con su comando técnico, pero espero recibir su llamada. Estoy emocionado por su nombramiento como nuevo entrenador y tengo esperanza de que podamos mejorar en el futuro", finalizó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis