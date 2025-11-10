El entrenador de Rusia 'calienta' el partido ante Perú: "No habrá ventaja"

El técnico ruso Valeri Karpin admitió que no cuenta con mucha información sobre el juego de la bicolor.

Perú volverá a las canchas cuando visite a Rusia en el amistoso internacional que se jugará el miércoles en San Petersburgo. En la antesala, el entrenador ruso Valeri Karpin admitió que no cuenta con mucha información sobre el juego de la bicolor.

En referencia al potencial de Perú y Chile, puntualizó que: "Después del partido, probablemente podremos comparar cuál fue más difícil. Son equipos más o menos comparables en nivel: buenos y sólidos equipos de Sudamérica. Creo que será difícil contra ambos".

Karpin indicó que el clima no será un aliado para su selección. "En San Petersburgo (ante Perú) jugaremos en un estadio cubierto, así que hará calor; no habrá ventaja. Lo mismo ocurre en Sochi: 16-18 grados. Por eso se celebraron los partidos allí, para que los rivales no tuvieran que llegar con temperaturas bajo cero", agregó.

Finalmente, el técnico de 56 años se refirió al planteamiento que podría utilizar Manuel Barreto, que se estrenó como DT de la bicolor en la derrota ante Chile.

"Solo han jugado un partido con este entrenador, contra Chile. Probablemente solo el seleccionador peruano sabe cómo jugarán contra nosotros", culminó.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Rusia EN VIVO en amistoso internacional?

El partido de Perú ante Rusia, en amistoso internacional, está programado para este miércoles 12 de noviembre, de la ciudad de San Petersburgo (Rusia). El recinto tiene capacidad para recibir a 68 000 espectadores, aproximadamente.

Lista de convocados de Chile para los amistosos con Perú y Rusia

Arqueros: Laurence Vigouroux (Swansea), Thomas Gillier (Montreal) y Sebastián Mella (Huachipato).

Defensas: Fabián Hormazábal (U. de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Francisco Sierralta (Auxerre), Iván Román (Atlético Mineiro), Ian Garguez (Palestino), Guillermo Maripán (Torino), Benjamín Kuscevic (Fortaleza) y Gabriel Suazo (Sevilla).

Volantes: Matías Sepúlveda (U. de Chile), Felipe Loyola (Independiente), Marcelino Núñez (Ipswich Town), Vicente Pizarro (Colo Colo), Rodrigo Echeverría (León), Ignacio Saavedra (Sochi), Javier Altamirano (U. de Chile), Lautaro Millán (Independiente), Agustín Arce (Deportes Limache) y Darío Osorio (Midtjylland).

Delanteros: Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Gonzalo Tapia (Sao Paulo), Ben Brereton (Derby County), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Alexander Aravena (Gremio).