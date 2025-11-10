Últimas Noticias
Perú vs Rusia: las figuras rusas y la diferencia de cotización entre las selecciones previo al amistoso

Selección Peruana tiene a Gruber e Inga entre los jugadores más caros.
Rusia recibirá a la Selección Peruana en amistoso internacional a desarrollarse el miércoles 12 de noviembre.

Rusia tiene un valor económico de 208.90 millones de euros, mientras que Perú está lejos de esa cifra con 29.08 millones de euros. Todo esto según el portal especialista en fichajes Transfermarkt. Esta estadística es un detalle a pocas horas del amistoso internacional de ambas selecciones que jugarán en Gazprom Arena, en San Petersburgo.

Aleksey Batrakov, mediocampista que juega en el Lokomotiv Moscú, es el más caro de Rusia con 23 millones de euros. Por el lado peruano el más costoso es Jairo Concha, jugador de Universitario, con 1.6 millones de euros, de acuerdo a información del portal especializado Transfermarkt.

El cuadro dirigido por Manuel Barreto llega a esta instancia luego de perder 2-1 ante Chile en amistoso internacional jugado el 10 de octubre pasado, en el estadio La Florida.

Futbolistas más caros de Rusia:

Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscú): 23 millones de euros

Aleksandr Golovin (Mónaco): 20 millones de euros

Matvey Safonov (Paris Saint-Germain): 18 millones de euros

Konstantin Tyukavin (Dinamo Moscú): 16 millones de euros

Matvey Kislyak (CSKA de Moscú): 16 millones de euros


Futbolistas más caros de Perú:

Jairo Concha (Universitario): 1.6 millones de euros

Fabio Gruber (Núremberg): 1.5 millones de euros

César Inga (Universitario): 1.5 millones de euros

Luis Abram (Sporting Cristal): 1.4 millones de euros

Matías Lazo (Melgar): 1.2 millones de euros



Fabio Gruber juega en el Núremberg y está valorizado en 1.5 millones de euros.
César Inga está valorizado en 1.5 millones de euros.
Aleksey Batrakov juega en Lokomotiv Moscú y está valorizado en 23 millones de euros.
¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Rusia EN VIVO en amistoso internacional?

El partido de Perú ante Rusia, en amistoso internacional, está programado para este miércoles 12 de noviembre, de la ciudad de San Petersburgo (Rusia). El recinto tiene capacidad para recibir a 68 000 espectadores, aproximadamente.

Lista de convocados de Chile para los amistosos con Perú y Rusia

Arqueros: Laurence Vigouroux (Swansea), Thomas Gillier (Montreal) y Sebastián Mella (Huachipato).

Defensas: Fabián Hormazábal (U. de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Francisco Sierralta (Auxerre), Iván Román (Atlético Mineiro), Ian Garguez (Palestino), Guillermo Maripán (Torino), Benjamín Kuscevic (Fortaleza) y Gabriel Suazo (Sevilla).

Volantes: Matías Sepúlveda (U. de Chile), Felipe Loyola (Independiente), Marcelino Núñez (Ipswich Town), Vicente Pizarro (Colo Colo), Rodrigo Echeverría (León), Ignacio Saavedra (Sochi), Javier Altamirano (U. de Chile), Lautaro Millán (Independiente), Agustín Arce (Deportes Limache) y Darío Osorio (Midtjylland).

Delanteros: Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Gonzalo Tapia (Sao Paulo), Ben Brereton (Derby County), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Alexander Aravena (Gremio).

Selección Peruana Selección de Rusia FPF Perú

