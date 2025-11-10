Perú vs Rusia: las figuras rusas y la diferencia de cotización entre las selecciones previo al amistoso

Rusia tiene un valor económico de 208.90 millones de euros, mientras que Perú está lejos de esa cifra con 29.08 millones de euros. Todo esto según el portal especialista en fichajes Transfermarkt. Esta estadística es un detalle a pocas horas del amistoso internacional de ambas selecciones que jugarán en Gazprom Arena, en San Petersburgo.

Aleksey Batrakov, mediocampista que juega en el Lokomotiv Moscú, es el más caro de Rusia con 23 millones de euros. Por el lado peruano el más costoso es Jairo Concha, jugador de Universitario, con 1.6 millones de euros, de acuerdo a información del portal especializado Transfermarkt.

El cuadro dirigido por Manuel Barreto llega a esta instancia luego de perder 2-1 ante Chile en amistoso internacional jugado el 10 de octubre pasado, en el estadio La Florida.

Futbolistas más caros de Rusia:

Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscú): 23 millones de euros

Aleksandr Golovin (Mónaco): 20 millones de euros

Matvey Safonov (Paris Saint-Germain): 18 millones de euros

Konstantin Tyukavin (Dinamo Moscú): 16 millones de euros

Matvey Kislyak (CSKA de Moscú): 16 millones de euros

Futbolistas más caros de Perú:

Jairo Concha (Universitario): 1.6 millones de euros

Fabio Gruber (Núremberg): 1.5 millones de euros

César Inga (Universitario): 1.5 millones de euros

Luis Abram (Sporting Cristal): 1.4 millones de euros

Matías Lazo (Melgar): 1.2 millones de euros