Miroslav Klose, goleador de los Mundiales, llenó de elogios a Fabio Gruber antes del Perú vs Rusia

Fabio Gruber es uno de los líderes de Núremberg y por lo cual le significó ser convocado a la Selección Peruana por el entrenador Manuel Barreto de cara a los duelos amistosos ante Rusia y Chile.

El defensa de 23 años se hace cargo de la defensa de su equipo, en el cual tiene el respaldo del histórico Miroslav Klose, campeón mundial con la Selección de Alemania en 2014.

Klose, que es el goleador de los Mundiales con 16 goles, llenó de elogios a Gruber, que tiene ascendencia peruana, por el lado de su madre.

"Fabio es un jugador muy fuerte en el uno contra uno. También está muy alerta cuando el rival juega balones largos y anticipa las situaciones con gran habilidad. Con el balón, muestra compostura y contribuye a una construcción sólida, tanto con pases cortos como con balones largos", manifestó a El Comercio.

"Fabio Gruber predica con el ejemplo, inspirando a sus compañeros con su carácter positivo. Como cocapitán, es un líder por naturaleza", concluyó Klose.

Gruber convocado a la Selección Peruana

La Selección Peruana llegó a Rusia para su enfrentamiento ante la selección local a jugarse el 12 de noviembre. Gruber se sumará a la concentración de la bicolor en tierras europeas.



Arquero: Pedro Gallese (sin equipo), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield-ARG).



Defensas: Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Marcos López (Copenhague-DEN), Cirstian Carbajal (Sport Boys) y Fabio Gruber (Núremberg-GER).



Centrocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario) y Jesús Castillo (Universitario), Carlos Cabello (ADT), Erick Noriega (Gremio-BRA), Piero Quispe (Sidney-AUS) y Piero Cari (Alianza Lima).



Delanteros: Álex Valera (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Jhonny Vidales (Melgar), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps-CAN), Joao Grimaldo (Riga-LET), Bryan Reyna (Belgrano-ARG), Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona-ISR) y Yordy Reyna (Rodina Moscú-RUS).



Barreto ha convocado a un grupo de juveniles invitados a entrenar con la selección, entre ellos César Bautista (Sporting Cristal), Rafael Guzmán (Universitario), Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt-GER), Francesco Andrealli (Como-ITA) y Jair Moretti (Sporting Cristal).