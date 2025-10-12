Oliver Sonne será papá: el futbolista compartió tiernas fotos junto a su novia Isabella Taulund

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El futbolista danés-peruano Oliver Sonne, integrante de la Selección Peruana, sorprendió a sus seguidores al anunciar que será papá por primera vez. A través de su cuenta de Instagram, el lateral derecho compartió una serie de fotografías junto a su novia, Isabella Taulund, donde se puede ver la ecografía del bebé y otra imagen en la que ella muestra su avanzado estado de gestación.

La publicación fue acompañada por una sencilla pero significativa descripción: “Nuevo en el equipo”, junto a un corazón blanco, en clara alusión a la nueva etapa que ambos están por iniciar como familia.

Oliver Sonne y Isabella Taulund comparten fotografías anunciando que serán padres.Fuente: Instagram: @isabellataulund/@oliiversonne

Reaccion de los seguidores de Sonne

Los seguidores de Sonne no tardaron en llenar la sección de comentarios con mensajes de cariño, humor y orgullo por la noticia. Entre las reacciones más destacadas se leyeron frases como: “Grande Oliver, haciendo su propio club de fútbol”, “Un nuevo causa”, “El próximo 10 de la selección”, “Perú 2042”, “El próximo lateral peruano 2048”, “Un nuevo eurocausa” y “El futuro chocolatero de la Selección Peruana”.

El anuncio rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los hinchas celebraron la llegada del “nuevo fichaje” del lateral de la Blanquirroja, quien atraviesa un gran momento tanto en su carrera como en su vida personal.

Isabella Taulund luce su embarazo.Fuente: Instagram: @isabellataulund/@oliiversonne

Oliver Sonne y su novia se comprometieron

En junio de este año, el deportista anunció su compromiso con su novia, Isabella Taulund, con quien mantiene una relación desde la adolescencia.

Con una publicación en Instagram, que incluyó cuatro imágenes, la pareja compartió la noticia con el mundo. En una de las fotos se les ve disfrutando de un día soleado en una paradisíaca playa de Bahamas: ambos miran a la cámara y sonríen; en otra, contemplan juntos el atardecer. La tercera muestra en detalle el anillo de compromiso en la mano de Isabella, y en la última, Oliver descorcha una botella de champagne para celebrar el momento.

Oliver Sonne y Isabella Taulund llevan una relación de siete años.Fuente: Instagram: @isabellataulund/@oliiversonne

¿Quién es la novia de Oliver Sonne?

En octubre de 2024, el lateral danés nacionalizado peruano habló abiertamente sobre su relación en el pódcast Sin Cassette. Allí destacó lo importante que ha sido el apoyo incondicional de Isabella Taulund en su vida, sobre todo en su etapa de adaptación a Perú.

"La respeto mucho. Cuando me mudé aquí, ella fue la primera en decir que vendría y me apoyaría todos los días. Eso fue muy importante para mí, porque ella es una gran parte de mi vida y yo no quería vivir solo", expresó Sonne.

Isabella, también de 24 años, dejó su carrera en Copenhague para acompañarlo en esta nueva etapa. En la misma entrevista, confesó lo impactante que ha sido para ella la atención mediática que rodea al futbolista: "Tanta gente mirando a mi enamorado… es una locura. No estoy acostumbrada a eso", comentó.

Además de ser practicante de gimnasia y haber participado en competencias, Isabella es muy activa en redes sociales, donde comparte con sus más de 20 mil seguidores momentos de su vida, viajes, rutinas de entrenamiento y, recientemente, la emotiva pedida de mano que selló su compromiso con Oliver Sonne.