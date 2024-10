"Reforzaron a Uruguay": el mensaje de Jorge Fossati tras la habilitación de Darwin Núñez para jugar ante Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Darwin Núñez es el goleador de Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y también el máximo anotador en el ciclo de Marcelo Bielsa. Su presencia es fundamental en ‘La Celeste’, al punto que no obtuvieron triunfos en la jornada doble de setiembre con el atacante siendo baja.

Previo los cotejos de octubre, en particular para el duelo frente a la Selección Peruana en Lima, el TAS le redujo la sanción de cinco fechas que cargaba Darwin Núñez, con lo que quedó habilitado para reaparecer enfrentando a la ‘bicolor’. Jorge Fossati expresó su extrañeza por esta situación y volvió a remarcar que le generó asombro el caso del ‘9’.

“Yo dije que no era ningún erudito en reglamentos, por tanto, no era yo el indicado, pero hasta donde yo conocía me sorprendió que precisamente el jugador uruguayo que tenía más partidos por cumplir fuera al que habilitan por encima, inclusive, de los otros que tenían menos partidos”, dijo el técnico en rueda de prensa.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Darwin Núñez, habilitado para jugar frente a Perú

Darwin Núñez tiene cinco goles en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, siendo el principal goleador del certamen.

“Me gusta hablar de lo que creo que entiendo, utilicé la palabra ‘raro’. No estoy diciendo ni deshonesto, ni que haya alguien que haya querido hacerlo ex profeso. Lo diría si Uruguay no jugara contra nosotros. Me parece totalmente raro. Se da la paradoja. Nosotros tenemos dos jugadores suspendidos por amarillas, pero resulta que juega uno que tenías 5 partidos y lo pasaron a 2, cuando hubo dos dictámenes desde la confederación, una para dar la pena y otra, ante la apelación, para ratificarla”, señaló Jorge Fossati sobre el caso de Darwin Núñez.

“Deportivamente no tengo la menor duda de que reforzaron a Uruguay, pero, desde el punto de vista reglamentario, como no conozco mucho, es raro. Realmente es raro”, enfatizó.

La Selección Peruana entrenó por tercer día en el Estadio NacionalFuente: Selección Peruana

Perú busca su primer triunfo en Eliminatorias

La ‘bicolor’ es la única selección que no registra victorias después de ocho fechas disputadas en las Eliminatoria Sudamericanas 2026, donde ocupa el último puesto de la clasificación.

Jorge Fossati probó en los últimos entrenamientos sostener el sistema 1-3-5-2, en el que mantuvo la línea defensiva, además de apostar por Andy Polo por el sector derecho y por Alexander Callens en la zona opuesta. Luis Advíncula está lesionado, pero no está descartado frente a los ‘charrúas’, según indicó el mismo técnico.

El mediocampo lo conformarían Jesús Castillo, Sergio Peña y Oliver Sonne como novedad, en el puesto de interior derecho. En el ataque trabajaron Edison Flores y Alex Valera.