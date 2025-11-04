Piero Quispe dolido con Óscar Ibáñez por no convocarlo: "Cuando vi la lista, había cinco jugadores sin continuidad"

La prioridad de Piero Quispe es volver a la Selección Peruana y seguir mejorando en el Sydney FC.

Piero Quispe atraviesa un buen momento futbolístico en Sydney de Australia, a donde llegó después de ser cedido a préstamo por los Pumas de México. En una última entrevista, afirmó que se quedó dolido con Óscar Ibáñez por no convococarlos en los últimos partidos de la Selección Peruana.

Quispe pasó de recibir el respaldo de Juan Reynoso a no ser considerado por el DT Ibáñez. "Tuve una llamada y me dijeron que no estaría convocado porque no tenía continuidad cuando sí la tenía. Cuando salió la lista vi a 5 jugadores que no tenían continuidad. Me dolió mucho", señaló.

En otro momento, el exjugador de Universitario señaló que no tiene "ningún problema" con Óscar Ibáñez. "Es tema del profe, entiendo sus decisiones", apuntó.

El todavía jugador de Pumas expresó su deseo de ser campeón de Australia con Sydney FC y posteriormente tener su revancha en el club mexicano. "Yo estaba haciendo las cosas bien. Quizás no arrancaba, pero cuando entraba lo hacía bien. Sí quiero regresar para hacer las cosas mejor", puntualizó.

"No dije nada, pero me dolió, porque sí la tenía (continuidad), y al ver la lista noté que había jugadores que no contaban con la misma regularidad. Eso, sin embargo, me ayudó a mejorar”, culminó.

