¿A quién le tocaba? Miguel Trauco confiesa por qué Alex Valera tuvo que patear el penal del repechaje ante Australia

Sin duda, uno de los más momentos más tristes del fútbol peruano de las últimas décadas fue la eliminación de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2022. El equipo que en ese entonces dirigía Ricardo Gareca quedó a un paso de la cita mundialista, pero fue superado por Australia en el repechaje desarrollado el 13 de junio de ese año en Ahmad bin Ali Stadium, en Qatar.

Tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario, Perú cayó 5-4 ante Australia en la vía de penales, en el cual fallaron Luis Advíncula y Alex Valera, quien erró en el último lanzamiento ante el polémico arquero australiano Andrew Redmayne.

Tras varios años de ese compromiso, Miguel Trauco confesó que en principio el encargado de rematar el sexto penal de Perú era Carlos Zambrano. Sin embargo, el 'Kaiser' no lo hizo por lo cual Alex Valera quiso tomar la responsabilidad. El resto es historia.

"Es algo que me lamento hasta el día de hoy. Habían dado los cinco primeros y el sexto no lo dieron. Fue algo que decidimos en el momento. Zambrano dijo que iba a patear el sexto, pero cuando ellos hacen el quinto, Zambrano nos dice, a mí y 'Canchita', 'vayan uno de ustedes'. Yo lo digo a 'Cancha' que vaya y él me dice que mejor yo; estábamos en esa discusión y Valera dice 'voy yo'", reveló en 'El VAR con Olcese'.

"Los penales son esas cosas de suerte al final. Una moneda al aire. Hasta ahora me lamento y, desde ahí, dije 'nunca más'. Por eso, contra Boca dije 'yo pateo'. Prefiero quedarme afuera intentando, no quedarme afuera por dejar que otro intente. Desde ahí dije 'nunca más dejo que alguien más tome mi responsabilidad' (...). Es algo de lo que aprendí mucho. Hasta ahora me sigo lamentando ese episodio", culminó.

Los dos penales que falló Perú frente a Australia. | Fuente: TNT Sports

Alex Valera sobre el penal: "Me temblaron las piernas"

Alex Valera, delantero de la Selección Peruana, recordó en noviembre del 2024 lo que sucedió en el repechaje ante Australia, que tras superar a esa instancia decisiva superó a la bicolor para clasificar al Mundial de Qatar 2022.

"Tú sabes lo complicado que es para un futbolista fracasar. No voy a dar detalles, pero me toca patear el penal, un día antes había practicado y la había puesto en el ángulo", contó Valera en entrevista a Trome.

"Llega el partido, mientras caminaba, sentía que el arco se me achicaba y nunca llegaba al área. Cuando puse la pelota, veo un grandazo, el arquero (Redmayne), veo que hacía su baile, le tengo una bronca a ese arquero, el arco se me achicó y me temblaron las piernas", agregó el atacante de Universitario de Deportes.