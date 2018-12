La Selección Peruana volvió a jugar una Copa del Mundo luego de 36 años. | Fuente: FPF

El 2018 permanecerá por siempre en la memoria de los hinchas. La Selección Peruana volvió a disputar una Copa del Mundo luego de 36 largos años. "Somos Perú y estamos de vuelta", fue la frase que más de un aficionado acuñó antes, durante y después de Rusia 2018. Un equipo con una añeja -pero rica- historia futbolística volvía a la máxima cita futbolística y no íbamos a pasar desapercibidos.

Una despedida para iniciar la aventura

Ya con la clasificación cerrada en noviembre de 2017, la Selección Peruana realizó una serie de amistosos a inicios de este año para iniciar su preparación mundialista. Fue el 29 de mayo que se dio el último emotivo contacto de la afición nacional con el equipo que nos iba a representar en la Copa del Mundo.

Perú jugó ante Escocia en el Estadio Nacional, un recinto que lució abarrotado de espectadores. Tras ello, el equipo de Ricardo Gareca inició una gira europea antes de su debut en Rusia 2018.





El regreso del capitán

La incertidumbre rondó por varios meses en la Selección Peruana. Paolo Guerrero no estaba habilitado para jugar por una sanción impuesta por el TAS, pero el goleador no se iba a rendir. Inició una lucha fuera de las canchas hasta que logró que el Tribunal Federal Suizo dictó una medida cautelar que lo habilitó.

Paolo Guerrero se sumó al plantel los primeros días de junio, cuando la Selección Peruana se encontraba entrenándose en Austria. Volvió a jugar ante Arabia Saudita y marcó dos goles en el triunfo por 3-0.



El himno peruano volvió a sonar en una Copa del Mundo

Fue quizás el momento más esperado por los hinchas, aquellos que volvían a vivir esa emotiva experiencia y los que iban a experimentarlo por primera vez. Las notas del himno patrio retumbaron en el Mordovia Arena la mañana en la que Perú se enfrentó a Dinamarca en su debut en Rusia 2018.

Mención aparte fue el 'Contigo Perú', la canción emblema que se hizo escuchar en ese y todos los estadios donde jugó la Selección Peruana en su paso por la Copa del Mundo. No en vano los hinchas peruanos fueron elegidos la Mejor Hinchada en los premios The Best de la FIFA.

#Perú 🇵🇪 no pudo salir victorioso hoy del #MordaviaArena pero los #Blanquirrojos hicieron del estadio y las calles de la ciudad una fiesta. ¡Y así cantaron su himno en un mundial por primera vez tras 36 años de ausencia! pic.twitter.com/WaOOj209lp — Trivia Copa Mundial (@Tr_CopaMundial) 16 de junio de 2018

El primer gol y el primer triunfo

André Carrillo puso fin a una larga espera de 13.152 días para volver a cantar un gol peruano en la Copa del Mundo. Fue el primer gol del partido ante Australia por la ultima fecha de la fase de grupos. Ya estábamos eliminados, pero se gritó como si fuera el gol de la clasificación

Se trató además del único triunfo que cosechamos en tierras rusas. Perú venció 2-0 a Australia con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero. Acabamos como terceros de un grupo donde Francia y Dinamarca terminaron avanzando a octavos.