Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

El irónico mensaje de Renato Tapia en medio de la designación de Manuel Barreto como DT interino de la Selección Peruana

Manuel Barreto dirigirá los amistosos de la Selección Peruana en octubre y noviembre
Manuel Barreto dirigirá los amistosos de la Selección Peruana en octubre y noviembre | Fuente: Selección Peruana
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

En su cuenta de X, Renato Tapia publicó un mensaje solo minutos después del anuncio de Manuel Barreto como entrenador de la Selección Peruana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manuel Barreto fue designado de manera oficial este viernes como nuevo entrenador interino de la Selección Peruana, quien dirigirá los partidos amistosos de la ‘Bicolor’ en octubre y noviembre.

“Su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa en la que la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro”, detalla el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol.

Manuel Barreto, quien ocupa el cargo de jefe de la Unidad Técnica de Menores en la FPF, será el entrenador de Perú en el amistoso frente a Chile en octubre y los dos duelos en noviembre con Chile y Rusia.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
El irónico mensaje de Renato Tapia en medio de la designación de Manuel Barreto como DT interino de la Selección Peruana
El irónico mensaje de Renato Tapia en medio de la designación de Manuel Barreto como DT interino de la Selección Peruana

El mensaje de Renato Tapia

Pocos minutos después de la oficialización de Barreto, en redes sociales publicó un mensaje Renato Tapia, uno de los referentes de la Selección Peruana.

El mediocampista, en su cuenta de ‘X’, escribió: “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, junto a un símbolo de aplausos.

Según pudo conocer RPP que, después de ya no tener opciones de clasificar al Mundial 2026, Renato Tapia se reunió con Agustín Lozano para pedirle -en representación de varios jugadores del seleccionado- la continuidad de Óscar Ibáñez más allá de los amistosos de octubre y noviembre, cuando existía la opción de que el exarquero siga ejerciendo el cargo de DT.

El pedido de Tapia no se concretó, dado que tras el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas, la FPF dio por cerrado el ciclo interino de Óscar Ibáñez.

Manuel Barreto en el comando técnico de Perú

"Ha sido designado como nuevo director técnico de la Selección Peruana (...) tendrá a cargo la conducción de los encuentros amistosos de la bicolor programados para lo que resta del año", mencionaron desde la Videna respecto a Manuel Barreto.

Además, agregaron que "su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa en la que la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Renato Tapia Selección Peruana Manuel Barreto FPF

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA