Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manuel Barreto fue designado de manera oficial este viernes como nuevo entrenador interino de la Selección Peruana, quien dirigirá los partidos amistosos de la ‘Bicolor’ en octubre y noviembre.

“Su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa en la que la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro”, detalla el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol.

Manuel Barreto, quien ocupa el cargo de jefe de la Unidad Técnica de Menores en la FPF, será el entrenador de Perú en el amistoso frente a Chile en octubre y los dos duelos en noviembre con Chile y Rusia.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

El irónico mensaje de Renato Tapia en medio de la designación de Manuel Barreto como DT interino de la Selección Peruana

El mensaje de Renato Tapia

Pocos minutos después de la oficialización de Barreto, en redes sociales publicó un mensaje Renato Tapia, uno de los referentes de la Selección Peruana.

El mediocampista, en su cuenta de ‘X’, escribió: “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, junto a un símbolo de aplausos.

Según pudo conocer RPP que, después de ya no tener opciones de clasificar al Mundial 2026, Renato Tapia se reunió con Agustín Lozano para pedirle -en representación de varios jugadores del seleccionado- la continuidad de Óscar Ibáñez más allá de los amistosos de octubre y noviembre, cuando existía la opción de que el exarquero siga ejerciendo el cargo de DT.

El pedido de Tapia no se concretó, dado que tras el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas, la FPF dio por cerrado el ciclo interino de Óscar Ibáñez.

oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba 👏🏽 — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) September 19, 2025

Manuel Barreto en el comando técnico de Perú

"Ha sido designado como nuevo director técnico de la Selección Peruana (...) tendrá a cargo la conducción de los encuentros amistosos de la bicolor programados para lo que resta del año", mencionaron desde la Videna respecto a Manuel Barreto.

Además, agregaron que "su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa en la que la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro.