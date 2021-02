La Cuarentena, Christian Cueva, Paolo Guerrero y las Eliminatorias: Ricardo Gareca habló de todo en conferencia de prensa

11:20

Gareca: "No es el arranque deseado. Con un punto, el arranque no es lo que contabilizábamos y estábamos esperanzados. Eso afectó a todos. El hecho de habernos afectado, no significa que no nos podamos recuperar. La Selección tiene mejores posibilidades en la medida de que pueda contar con todos sus componentes. En la medida que se presenten inconvenientes, trataremos de solucionarlos pero no es lo ideal. No es el escenario ideal, pero vamos a luchar como siempre hemos luchado, vamos a seguir con la fe que siempre tuvimos. Estoy seguro de que la gente nos va a compañar y que nos tiene fe como para encarrilarnos y ponernos en carrera nuevamente".