El presidente Francisco Sagasti dio a conocer las nuevas medidas que se aplicarán en el país frente a la segunda ola de la pandemia del coronavirus, entre las que aparece la de situar a Lima Metropolitana en la condición de nivel extremo y el retorno a la inmovilización social obligatoria, situación que modifica diversas actividades, entre las que aparece el fútbol.

Producto de ello, RPP Noticias pudo conocer que el entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, decidió viajar este fin de semana a su natal Argentina para realizar el periodo de confinamiento en compañía de sus familiares en Buenos Aires. Cabe recordar que, durante el 2020, en el tiempo donde los casos por COVID-19 se extendían en el país, el técnico decidió permanecer en este territorio.

El estratega de 62 años había retornado al Perú de sus vacaciones el pasado viernes 22 de enero, donde tenía planeado establecerse para comenzar la planificación de cara a los partidos por las Eliminatorias Qatar 2022 ante Bolivia y Venezueala, incluso llegó con su mascota 'Almendra'. Se encontraba cumpliendo con el periodo de cuarentena obligatorio antes de comenzar con sus actividades.

"Hay que cuidarnos y que no vuelva a ocurrir lo que pasó en 2020. Nos va a agarrar más prevenidos este año, si es que la gente es más cuidadosa. Esperemos que no pare nada porque la gente necesita trabajar. Hay que velar por los trabajadores no solo en salud, sino también en economía", dijo aquella vez en el Aeropuerto Jorge Chávez





POSITIVOS EN VIDENA

La Federación Peruana de Fútbol dio a conocer el último martes que cinco personas del área deportiva arrojaron resultados positivos por COVID-19, de un total de 41 evaluados.