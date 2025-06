"Me tenía fe": Ricardo Gareca habló de su fracaso en Chile y se refirió a su relación con Arturo Vidal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ricardo Gareca volvió a hablar de su etapa en la Selección de Chile, en la cual no logró buenos resultados hasta quedar sin opciones de clasificar al Mundial 2026. Señaló que se "tenía fe" en realizar una buena campaña en 'La Roja'.

“Enfrenté tantos años a Chile, me gustan los jugadores chilenos porque es parecido al argentino, al sudamericano. Me tenía fe con el trabajo y nunca le pude encontrar la vuelta, la realidad es esa“, señaló el estratega de 67 años.

“No pude plasmar una idea o continuidad para que el equipo se sintiera más seguro y los resultados no me acompañaron“, agregó en Radio Continental.

Cuando le consultaron sobre el recambio de la generación dorada de Chile, sostuvo: “Es difícil, era una generación importante y todavía lo sienten, es un proceso y la gente está impaciente, eso complica. Tienen material y en algún momento deben atravesar ese momento. Eran competitivos y de golpe es más exigente para todos“.

Asimismo, el 'Tigre' Gareca dio un consejo a los directivos de la Federación Chilena para definir a su sucesor. “Tiene que llegar un entrenador que conozca el medio y le tengan la paciencia de armar algo con tiempo, más en selección. Si se cambia, se cambia y se cambia, es complicado“, culminó.

Ricardo Gareca entrenó a Perú y Chile. | Fuente: Selección de Chile

Su relación con Arturo Vidal

Ricardo Gareca recordó que fue criticado por Arturo Vidal, aunque a lo largo de las Eliminatorias decidió convocar al exjugador de Barcelona.

"No, bien. No tengo nada que decir. Hubo una desinteligencia al principio, son de esos muchachos que siempre quieren estar en la selección, no es que no lo tuviera en cuenta, vimos otras opciones al principio", apuntó.

Gareca, además, elogió la actitud de Vidal en su regreso a Chile. "Cuando le tocó ser convocado, nos sentamos, hablamos y nos pusimos de acuerdo enseguida. Lo que vi en la concentración, en el campo de juego, es de esos tipos que entregan todo y se desviven por la selección, no tuve ningún problema", culminó.