¿Aldo Corzo fue llamado por Reynoso como lateral o stopper? Esto dijo previo al primer entrenamiento

Arrancó una nueva ilusión mundialista. Este lunes 28 de agosto, en la Videna, la Selección Peruana empezó los entrenamientos de cara a la primera fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. Fueron 29 los jugadores citados por Juan Reynoso para un microciclo previo a la convocatoria oficial. Y no solo hay nombres repetidos y novedades, sino también regresos. Aldo Corzo es uno de ellos.

El defensa de 34 años volvió a ser considerado en un llamado de la 'Bicolor' y, aunque su nombre aún no es fijo ante Paraguay y Brasil, manifestó sentirse contento de ser tomado en cuenta nuevamente. Además, se refirió a la posibilidad de jugar como stopper -en línea defensiva de tres o cinco hombres-, zaguero por derecha o lateral por la misma banda.

"Estoy muy feliz, siempre con la ilusión de estar en la Selección Peruana. No estaba acá hace varios meses, así que estoy bien contento por volver acá, no puedo mentir con eso. Con Juan (Reynoso) hemos hablado con temas más de fundamentos que tácticos, no me ha dicho si con tres o cuatro. Uno con su club trata de trabajar bien para tener esta oportunidad, así que, más que sorprendido, estoy feliz. No sé cuál es la idea de Juan (Reynoso) aún, sé lo que quiere para sus defensas y eso es lo que hemos conversado", dijo en conferencia de prensa.

"No me ha especificado el puesto donde voy a estar, donde me va a permitir desempeñarme. Obviamente, todos sabemos que una de mis principales virtudes es el tema defensivo, entonces no sé cuál sea la idea de Juan en tema táctico, seguro más adelante nos va a comentar sobre el tema. En la posición que me toque voy a tratar de dar lo mejor de mí, aplicando una de mis virtudes, que es el tema defensivo", agregó Aldo Corzo.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Recambio en la Selección Peruana

En este microciclo previo al inicio de la fecha FIFA, Juan Reynoso optó por hacer una convocatoria pensando no solo en la Selección Peruana mayor, sino también en la que disputará el Preolímpico en 2024. En ese sentido, consideró a algunos sub 23 que bien podrían viajar a Ciudad del Este o quedarse en Lima bajo las órdenes de 'Chemo' Del Solar.

Al respecto, en otro momento de la conferencia de prensa, Aldo Corzo fue consultado por la presencia de Piero Quispe y Joao Grimaldo, de Universitario de Deportes y Sporting Cristal, respectivamente.

"Siempre se habla de un tema de recambio, pero eso se va dando naturalmente. Ahora vienen buenos chicos, buenos jugadores, caso Piero (Quispe) y (Joao) Grimaldo, que vienen haciendo buena temporada. Lo único que puedo decirles es que acá han cambiado muchas cosas, que es un grupo fuerte, con mucha ilusión, muy unido", mencionó.

"Por sus características personales, se van a acomodar, estoy seguro. A Piero lo conozco más y estoy seguro. A Joao lo he tratado muy poco. Hemos jugado en contra y en alguna convocatoria ha estado como sparrings, pero, por lo que me han comentado, es un buen chico. Lo importante es que se adapten al grupo y que sean buenas personas antes que buenos jugadores", sentenció Aldo Corzo.

¿Cuál es el presupuesto?

El pasado viernes, tras conocer a los convocados para el microciclo, Juan Reynoso brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que, para él, lo ideal es conseguir, por lo menos, el 50% de puntos en la primera fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. Sobre ello, también opinó Aldo Corzo, quien vuelve a ser considerado por el DT después de 11 meses.

"Hay que ver cuál es la idea que quiere el 'profe' Juan (Reynoso). Él sabrá qué es lo mejor para cada fecha doble. Obviamente, vamos a acatar lo que dice. Hay que seguir lo que él quiere. Si él dijo que el 50% (de puntos), es importante, hay que buscarlo. Si se puede más, mejor", afirmó.

Nuestros Podcast

METADATA | El que más me gusta versus el que te voy a recomendar

Nueva sesión de METADATA, el podcast de tecnología del Grupo RPP, en la que conversamos sobre los preocupantes resultados obtenidos por IBM en su reciente estudio de violación de datos en Latinoamérica. Conversamos con CIRION, ex LUMEN, para conocer los nuevos estándares de la industria en temas de servidores. Además, analizamos las últimas acciones de Elon Musk y comparamos a los dos plegables más populares del mercado actual