Vinicius Junior es descartado para el partido ante Perú por las Eliminatorias, según Marca

Real Madrid dio a conocer el detalle de la lesión del delantero brasileño Vinicius Junior, quien se sometió a una resonancia mágnetica luego de lesionarse en el compromiso entre el cuadro merengue y el Celta por la fecha 3 de LaLiga.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Vini Jr. por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo bíceps femoral derecho. Pendiente de evolución", señala el parte médico de Real Madrid sobre el delantero de la Selección de Brasil.

Si bien el Real Madrid no confirmó una fecha de recuperación, Marca de España asegura que Vinicius estará de baja al menos por seis semanas, por lo cual se perdería los choques que sostendrá la 'Canarinha' ante Bolivia y Perú por la primera fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. Los partidos se jugarán el 8 y 12 de septiembre, respectivamente.

"La previsión de los servicios médicos es que el 7 pueda reaparecer en el partido de Liga ante Osasuna, que se jugará el 7 u 8 de octubre, aunque no se descarta que se puedan acortar los plazos en el caso de un futbolista que, hasta ahora, no había sufrido ninguna lesión de carácter muscular", señala la publicación del medio español.

Recordemos que Vinicius acusó una molestia en el muslo derecho cuando se jugaba el minuto 11 del duelo entre Real Madrid vs Celta. Minutos después se retiró al vestuario para ser evaluado.

Brasil suma bajas

El pentacampeón ha sufrido una serie de bajas de cara a la primera fecha doble de las Eliminatorias. En principio fue el central de Real Madrid Éder Militao, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Posteriormente, se dio a conocer que Neymar también se sumaría a la lista de bajas por problemas musculares. El entrenador de Al Hilal, Jorge Jesus, no se explicaba por qué lo llamaron desde la 'Canarinha'.

"Neymar sufre una lesión muscular y no entiendo por qué está convocado con su selección. Esto puede traer problemas al Al-Hilal, porque estará en un período de rehabilitación, no puede jugar y no sé exactamente cuándo lo hará", dijo Jesus en una rueda de prensa.