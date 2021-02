André Carrillo con la Selección Peruana. | Fuente: AFP

La Selección Peruana cerró esta semana sus primeros entrenamientos del 2021 con miras a los choques ante Bolivia y Venezuela por la quinta y sexta jornada de las Eliminatorias Qatar 2022.

Al respecto, André Carrillo a modo de broma se manifestó de las primeras prácticas de la Videna. "Ya llego para que esos mocosos me escuchen. No me robes nada, por favor”, fue el comentario de la 'Culebra' en una historia de Jefferson Farfán, que también fue parte de los trabajos en la Videna.

El delantero del Al Hilal (Arabia Saudita) se convirtió en uno de los mejores jugadores de Perú en las primeras fechas de las Eliminatorias. Sumó tres goles en cuatro partidos.

En tanto, 11 futbolistas de equipos nacionales convocados por Ricardo Gareca fueron parte de los entrenamientos, además de la 'Foquita', que es jugador libre, y Alexander Callens (New York City) y Marcos López (San José Eartquakes).

Farfán se ha concentrado en realizar trabajos físicos tras haberse recuperado de una operación a la rodilla que lo marginó de los partidos ante Chile y Argentina en noviembre pasado.



Perú visitará a Bolivia, en La Paz, el 25 de marzo y cinco días después será local ante Venezuela en el Estadio Nacional.





NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?