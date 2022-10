Bryan Reyna anotó en el amistoso ante El Salvador. | Fuente: EFE

Bryan Reyna es uno de los jugadores que más destacó en el triunfo de la Selección Peruana en el amistoso ante El Salvador, en Estados Unidos. El jugador del Cantolao anotó uno de los goles de la bicolor y tras varios días de este gran debut, indicó que seguirá trabajando para ascender en su carrera.

En otro momento, el exjugador de Mallorca de España envió un mensaje a sus críticos. "Sigan apoyando a la gente. No estén tirando malas cosas, el enemigo de un peruano es otro peruano. Quizá he tenido un problema antes, pero ya lo he solucionado. La gente sin conocerme me juzga. Voy a seguir trabajando para mantenerme en la Bicolor”, señaló.

“Contento por el debut y el gol. He estado trabajando para esto. Es una selección en la que cada jugador tiene una gran importancia. Me gusta encarar mucho a mis rivales. Me dijeron que arrancaba el lunes (un día antes del duelo) y yo estaba preparado”, agregó a TeleDeportes de Panamericana TV.

El volante de 24 años volverá a jugar en la Liga 1 Betsson 2022 cuando el Cantolao enfrente a San Martín el martes 4 de octubre.

Bryan Reyna: ¿cuánto es su valor en el mercado?

Selección Peruana goleó 4-1 a El Salvador, en el primer triunfo en la era Juan Reynoso en el banquillo nacional. En este partido destacó Bryan Reyna, que es una de nuevas apariciones en el combinado peruano que se alista para las Eliminatorias al Mundial 2026.

Reyna ha recibido elogios por parte de sus compañeros y del propio entrenador Juan Reynoso tras su debut con gol en la Selección Peruana.

Si bien es cierto que tiene contrato con Cantolao hasta fin del 2023, no extrañaría que su nombre sea vinculado en los equipos grandes del fútbol peruano al término de temporada.

Pero cuánto es su valor en el mercado internacional. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el exjugador del Mallorca de España tiene un valor de 300 000 euros por su ficha. La última actualización al respecto se llevó a cabo el 1 de junio pasado, aunque se espera que se eleve la cifra tras su primer gol con la Selección Peruana.