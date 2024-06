Alexander Callens tiene claro el tema Christian Cueva: "Para estar aquí, se tiene que merecer"

La Selección Peruana viene de igualar a cero con Paraguay en su penúltimo partido amistoso previo a lo que será su participación en la Copa América 2024, torneo que inicia el 20 de junio.

En este cotejo, Perú no tuvo a Christian Cueva -invitado en la convocatoria por no tener equipo-, debido a que el mediapunta no se encuentra al 100 %. Justamente, el volante fue objeto de palabra de Alexander Callens, quien fue titular ante la albirroja en el Estadio Monumental U Marathon.

"Lo que he visto en estas dos semanas con Cueva es que lo he visto sonreír. Creo que un futbolista que está disfrutando es el mejor regalo que nos pueden dar", sostuvo el defensa del AEK Atenas en conferencia de prensa.

La palabra de Callens por Christian Cueva

Posteriormente, comentó la posibilidad que el también exjugador de Alianza Lima, Toluca y Pachuca se mantenga en el equipo para la Copa América.

"Si se queda, la verdad que, por lo que sé, es que va a aportar mucho al grupo. En todos los sentidos, las veces que he entrenado (con él) me he sentido bien. Feliz por él que otra vez se reincorpore, que comparta con nosotros", sostuvo.

Finalmente, el zaguero dio cuenta de la conversación que tuvo con Christian Cueva. Comentó que este último debe dar todo para mantenerse en la Selección Peruana en el corto plazo.

"Como yo le dije una vez. 'Depende de ti. Si quieres estar acá tienes que trabajar mucho porque, así como tú, hay otros jugadores que están trabajando. Para estar aquí se tiene que merecer'. Depende del profesor", agregó.

Perú y lo que dejó el partido con Paraguay

De otro lado, otro de los que habló en zona mixta fue el delantero Paolo Guerrero, quien jugó parte del segundo tiempo contra el combinado paraguayo.

"Creo que el 'profe' está viendo el equipo. Creo que hicimos muchas cosas buenas, algunas cosas por mejorar. Así que nada, continuar trabajando. Tenemos un partido más como prueba para quedarnos listos para la Copa", dijo el 'Depredador'.

