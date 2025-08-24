Con Burlamaqui y sin Lapadula: Óscar Ibáñez alista sorpresiva convocatoria en Perú para el final de Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana iniciará en los próximos días sus entrenamientos pensando en el cierre de las Eliminatorias 2026. Los rivales en esta recta final serán Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, choques que se disputarán el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

La nómina será revelada este domingo 24 de agosto, al término del clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes vs Alianza Lima, en el estadio Monumental.

RPP pudo conocer que el seleccionador Óscar Ibáñez alista una sorpresiva convocatoria que incluye al volante Alessandro Burlamaqui, que actualmente ocupa el puesto de titular de Alianza Lima ante la partida de Erick Noriega a Gremio.

Joao Grimaldo también será considerado en la bicolor. Su regreso se llevará a cabo en medio de un buen momento tras sus 2 goles y asistencias en el el Riga FC de Letonia.

También regresará el atacante de Universitario de Deportes, Alex Valera, que confirmó que habló con el DT Ibáñez para jugar contra Uruguay y Paraguay.

Además, Yoshimar Yotún vuelve a la bicolor luego de más de un año al recuperarse de una seria lesión. Sus compañeros en Sporting Cristal, Diego Enríquez, Luis Abram, Jesús Pretell y Christofer Gonzales también serán llamados.

Las ausencias en la bicolor

Paolo Guerrero no logró recuperarse de una lesión y confirmó que no jugará en las Eliminatorias. El mismo caso es de Miguel Araujo, que se lesionó en el choque de Cristal ante Alianza.

Gianluca Lapadula, por su parte, no está entre los elegidos por Óscar Ibáñez. Su falta de continuidad en el Spezia de Italia es el factor clave para su no convocatoria.

Programación fecha 17 Eliminatorias Sudamericanas

4 de septiembre

6:30 p.m. | Uruguay vs Perú

6:30 p.m. | Colombia vs Bolivia

6:30 p.m. | Paraguay vs Ecuador

6:30 p.m. | Argentina vs Venezuela

7:30 p.m. | Brasil vs Chile

Programación fecha 18 Eliminatorias Sudamericanas

9 de septiembre

6:00 p.m. | Ecuador vs Argentina

6:30 p.m. | Perú vs Paraguay

6:30 p.m. | Venezuela vs Colombia

6:30 p.m. | Bolivia vs Brasil

6:30 p.m. | Chile vs Uruguay

Tabla de las Eliminatorias Sudamericanas: