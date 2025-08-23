Vuelven Yotún y 'Canchita': los convocados de Sporting Cristal para la Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal es uno de los protagonistas en el Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. Tras un irregular primer semestre, los dirigidos por Paulo Autuori encontraron solvencia en la segunda mitad del torneo, siendo importantes sus refuerzos y la mejora individual de los llamados a ser referentes en el equipo.

Ese crecimiento en Sporting Cristal no pasó desapercibido en la Selección Peruana y el entrenador Óscar Ibáñez decidió incluir en su próxima lista de convocados para las Eliminatorias Sudamericanas a cinco jugadores del plantel celeste.

Quien volverá a decir presente en la Videna es el capitán de Cristal, Yoshimar Yotún. El mediocampista estuvo inactivo por más de un año a causa de una lesión en la rodilla y reapareció en la tercera jornada del Clausura para ya afirmarse como titular. Ahora, ‘Yoshi’, fundamental con la Selección Peruana los últimos años, volverá a vestir la rojiblanca.

De Sporting Cristal a la Selección Peruana

Además de Yotún, en la carpeta de Óscar Ibáñez está el nombre de Diego Enríquez. El arquero ha sido de los jugadores con mayor rendimiento a lo largo de todo el curso y continuará en la órbita de la ‘Bicolor’.

Luis Abram estuvo con el seleccionado en la fecha doble de junio y nuevamente recibió la citación, ahora como futbolista de Sporting Cristal tras salir del Atlanta United de la MLS.

Una de las novedades es Christofer Gonzales. ‘Canchita’ retornó al Rímac el año pasado tras interrumpir su etapa en Universitario y en este curso cada vez ha sido más influyente en su equipo, siendo actualmente el goleador celeste en la Liga1.

Gonzales volverá a ser una opción para la Selección Peruana, con la que no juga desde octubre del 2023 por las Eliminatorias, cuando el técnico todavía era Juan Reynoso.

El quinto elegido de Sporting Cristal es Jesús Pretell. El volante de 26 años entra otra vez a la lista del seleccionado desde el 2019, cuando Ricardo Gareca lo llevó a la Copa América.

Yoshimar Yotún falló un penal ante UTC en la fecha 7 del Clausura | Fuente: L1MAX

¿Quiénes vuelven a la Selección Peruana?

Este domingo, 24 de agosto, tras el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, se dará a conocer la lista de convocados para los partidos de las Eliminatorias frente a Uruguay en Montevideo y con Paraguay en Lima.

Paolo Guerrero no será llamado por lesión y también quedaría fuera Gianluca Lapadula, al no tener definido su futuro a nivel de clubes. Esto lleva a la vuelta de Alex Valera como opción de ‘9’ y de Joao Grimaldo, el extremo que ha encontrado regularidad en el Riga de Letonia.