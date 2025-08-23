Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43
La Agenda

Gracias a:

Vuelven Yotún y 'Canchita': los convocados de Sporting Cristal para la Selección Peruana

Perú enfrentará a Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026
Perú enfrentará a Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026 | Fuente: Sporting Cristal
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Para las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, el técnico Óscar Ibáñez convocará a cinco futbolistas de Sporting Cristal.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal es uno de los protagonistas en el Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. Tras un irregular primer semestre, los dirigidos por Paulo Autuori encontraron solvencia en la segunda mitad del torneo, siendo importantes sus refuerzos y la mejora individual de los llamados a ser referentes en el equipo.

Ese crecimiento en Sporting Cristal no pasó desapercibido en la Selección Peruana y el entrenador Óscar Ibáñez decidió incluir en su próxima lista de convocados para las Eliminatorias Sudamericanas a cinco jugadores del plantel celeste.

Quien volverá a decir presente en la Videna es el capitán de Cristal, Yoshimar Yotún. El mediocampista estuvo inactivo por más de un año a causa de una lesión en la rodilla y reapareció en la tercera jornada del Clausura para ya afirmarse como titular. Ahora, ‘Yoshi’, fundamental con la Selección Peruana los últimos años, volverá a vestir la rojiblanca.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

De Sporting Cristal a la Selección Peruana

Además de Yotún, en la carpeta de Óscar Ibáñez está el nombre de Diego Enríquez. El arquero ha sido de los jugadores con mayor rendimiento a lo largo de todo el curso y continuará en la órbita de la ‘Bicolor’.

Luis Abram estuvo con el seleccionado en la fecha doble de junio y nuevamente recibió la citación, ahora como futbolista de Sporting Cristal tras salir del Atlanta United de la MLS.

Una de las novedades es Christofer Gonzales. ‘Canchita’ retornó al Rímac el año pasado tras interrumpir su etapa en Universitario y en este curso cada vez ha sido más influyente en su equipo, siendo actualmente el goleador celeste en la Liga1.

Gonzales volverá a ser una opción para la Selección Peruana, con la que no juga desde octubre del 2023 por las Eliminatorias, cuando el técnico todavía era Juan Reynoso.

El quinto elegido de Sporting Cristal es Jesús Pretell. El volante de 26 años entra otra vez a la lista del seleccionado desde el 2019, cuando Ricardo Gareca lo llevó a la Copa América.

Yoshimar Yotún falló un penal ante UTC en la fecha 7 del Clausura
Yoshimar Yotún falló un penal ante UTC en la fecha 7 del Clausura | Fuente: L1MAX

¿Quiénes vuelven a la Selección Peruana?

Este domingo, 24 de agosto, tras el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, se dará a conocer la lista de convocados para los partidos de las Eliminatorias frente a Uruguay en Montevideo y con Paraguay en Lima.

Paolo Guerrero no será llamado por lesión y también quedaría fuera Gianluca Lapadula, al no tener definido su futuro a nivel de clubes. Esto lleva a la vuelta de Alex Valera como opción de ‘9’ y de Joao Grimaldo, el extremo que ha encontrado regularidad en el Riga de Letonia.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección Peruana Sporting Cristal Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fútbol Peruano Yoshimar Yotún Christofer Gonzales Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas Videos más vistos

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA