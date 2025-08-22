Últimas Noticias
¿Volverá a jugar con Perú? Paolo Guerrero confirmó que será baja para duelos ante Uruguay y Paraguay

Paolo Guerrero, goleador histórico de la Selección Peruana.
Paolo Guerrero, goleador histórico de la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Paolo Guerrero perdió la chance de despedirse de la Selección Peruana en un partido de Eliminatorias Sudamericanas.

Paolo Guerrero confirmó este viernes que no formará parte de la convocatoria de la Selección Peruana, que se alista para enfrentar a Uruguay y Paraguay, en duelos correspondiente a las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. 

Luego de los entrenamientos de Alianza Lima, el experimentado delantero reveló que esta noticia se confirmó tras una reunión con el seleccionador nacional Óscar Ibáñez. "Yo ya conversé con Óscar (Ibáñez) y no estaré", fueron sus primeras palabras en su contacto con la prensa.

"Lo más importante es recuperarme de la mejor manera", agregó Guerrero, que se enfocará en recuperarse de una lesión que lo margina desde el choque ante Universidad Católica de Ecuador en Matute.

El exjugador de Bayern Munich y Corinthians contaba con jugar ante Uruguay y Paraguay. Estos partidos habrían sido sus últimos partidos con la bicolor en las Eliminatorias Sudamericanas dado que actualmente tiene 41 años.

El Perú vs Paraguay se desarrollará el 9 de septiembre, en el Estadio Nacional.

Goleador histórico de Perú

Paolo Guerrero es considerado como uno de los mejores delanteros en la historia de la Selección Peruana. Es más, es el máximo goleador con 40 goles. Debutó con la casaquilla nacional el 9 de octubre de 2004.

Programación fecha 17 Eliminatorias Sudamericanas

4 de septiembre 

  • 6:30 p.m. | Uruguay vs Perú
  • 6:30 p.m. | Colombia vs Bolivia
  • 6:30 p.m. | Paraguay vs Ecuador
  • 6:30 p.m. | Argentina vs Venezuela
  • 7:30 p.m. | Brasil vs Chile 

Programación fecha 18 Eliminatorias Sudamericanas

9 de septiembre 

  • 6:00 p.m. | Ecuador vs Argentina
  • 6:30 p.m. | Perú vs Paraguay
  • 6:30 p.m. | Venezuela vs Colombia
  • 6:30 p.m. | Bolivia vs Brasil
  • 6:30 p.m. | Chile vs Uruguay

Tags
Paolo Guerrero Selección Peruana Eliminatorias Sudamericanas

