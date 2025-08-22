Últimas Noticias
Vuelven a Selección Peruana: Alex Valera y Yoshimar Yotún serán convocados para la recta final de Eliminatorias

La Selección Peruana jugará en la última fecha doble de las Eliminatorias.
La Selección Peruana jugará en la última fecha doble de las Eliminatorias. | Fuente: Universitario - Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alex Valera y Yoshimar Yotún serán parte de los partidos de Perú frente a Uruguay y Paraguay por Eliminatorias.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana tendrá novedades de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, ya que en la lista de convocados del entrenador Óscar Ibáñez aparecerán los nombres de Alex Valera (Universitario de Deportes) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), según pudo conocer RPP.

Óscar Ibañez se comunicó con los dos jugadores en los últimos días y serán citados para los choques ante Uruguay y Paraguay, que se disputarán el 4 y 9 de septiembre, por las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias.

Hay que indicar, que Alex Valera se refirió a la Selección Peruana tras el empate de Universitario de Deportes ante Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores.

“La verdad que ahorita estoy bien, hablé con el profesor Óscar Ibáñez y, bueno, esperar la convocatoria si se da, pero ahorita estoy enfocado en el partido del domingo. Lo que venga más adelante se verá más adelante”, declaró.

El '9' de Universitario no juega con la Selección Peruana desde noviembre del 2024, cuando jugó en la derrota por 1-0 frente a Argentina. 

Por su parte, Yoshimar Yotún retorna tras volver a jugar en Sporting Cristal. 'Yoshi' estuvo más de un año fuera de las canchas por una seria lesión en la rodilla.

Programación fecha 17 Eliminatorias Sudamericanas

4 de septiembre 

  • 6:30 p.m. | Uruguay vs Perú
  • 6:30 p.m. | Colombia vs Bolivia
  • 6:30 p.m. | Paraguay vs Ecuador
  • 6:30 p.m. | Argentina vs Venezuela
  • 7:30 p.m. | Brasil vs Chile 

Programación fecha 18 Eliminatorias Sudamericanas

9 de septiembre 

  • 6:00 p.m. | Ecuador vs Argentina
  • 6:30 p.m. | Perú vs Paraguay
  • 6:30 p.m. | Venezuela vs Colombia
  • 6:30 p.m. | Bolivia vs Brasil
  • 6:30 p.m. | Chile vs Uruguay

Tabla de las Eliminatorias Sudamericanas:

Tags
Alex Valera Yoshimar Yotún Selección Peruana

