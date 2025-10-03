Felicitación 'calamar': Platense destacó la convocatoria de Juan Pablo Goicochea a la Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sorpresa en la bicolor. Juan Pablo Goicochea, joven delantero (20 años) de Platense, integra la lista de convocados del entrenador interino de Perú, Manuel Barreto, para el amistoso contra Chile este 10 de octubre.

Pese a que no goza de minutos en el primer plantel de Platense, el atacante Juan Pablo Goicochea fue citado por el director técnico de la Selección Peruana. Por lo mismo su conjunto a nivel de clubes destacó su llamado por medio de sus redes sociales y espera que tenga minutos frente a 'La Roja' la próxima semana.

"Juan Pablo Goicochea fue convocado por la Selección Mayor de Perú para la fecha de amistoso FIFA ante Chile. ¡Felicitaciones, Goico!", indicó el 'calamar'.

Platense y la actualidad de Goicochea

Hay que tener en cuenta que el exjugador de Alianza Lima no suma minutos con la camiseta de Platense en la primera división argentina en este 2025.

Únicamente, en este año, fue parte del cotejo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Se quedó en la banca de suplentes en la derrota 1-0 de su conjunto.

En donde sí tuvo participación fue en el Sudamericano Sub 20 2025. Con la Selección Peruana de la categoría, en el campeonato que se jugó en Venezuela, anotó un par de goles en el cuadro que fue dirigido por José Guillermo 'Chemo' del Solar.

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).