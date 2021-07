Selección Peruana. | Fuente: AFP

La Selección Peruana puso punto final este viernes a su participación en la Copa América 2021, certamen donde realizó un buen papel clasificando a las semifinales. Ahora la bicolor se tomará unas semanas de descanso para volver a las canchas por las Eliminatorias Qatar 2022.

La Selección Peruana dirigida por Ricardo Gareca retornará a la acción el 2 de septiembre cuando enfrente a Uruguay, en el Estadio Nacional, por la novena jornada de las Eliminatorias.

Asimismo, cinco días después se llevará a cabo la fecha 10 del proceso eliminatorio. Esta vez, la bicolor será visitante ante Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En la primera rueda, la 'Canarinha' venció 4-2 en Lima.

Perú espera levantar cabeza y trasladar a las Eliminatorias su buen performance logrado en la Copa América. Con cuatro puntos y último en la clasificación, está obligado a conseguir buenos resultados para seguir soñando con el Mundial.

Eso sí, el seleccionador Ricardo Gareca no podrá contar con Gianluca Lapadula que se convirtió en una de las sensaciones en la cita continentral. El 'Bambino', nacido en Italia y de madre peruana, no jugará por acumulación de tarjetas amarillas.

Fecha 9 de las Eliminatorias (2 de septiembre)

Perú vs. Uruguay

Venezuela vs. Argentina

Bolivia vs. Colombia

Chile vs. Brasil

Ecuador vs. Paraguay

Fecha 10 (7 de septiembre)

Uruguay vs. Ecuador

Colombia vs. Chile

Brasil vs. Perú

Paraguay vs. Venezuela

Argentina vs. Bolivia







