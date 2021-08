Renato Tapia llegó al Celta procedente del Feyenoord. | Fuente: Prensa Celta de Vigo

Renato Tapia, volante de la Selección Peruana y con contrato con Celta de Vigo hasta el 30 de junio de 2024, mostró su deseo de ampliar su vinculación con el conjunto celeste, donde se convirtió en una pieza indiscutible en el centro del campo, primero con Óscar García Junyent y ahora con Eduardo Coudet.



“Renovar con el Celta de Vigo sería un sueño muy lindo, pero estoy muy tranquilo, nunca se me pasó por la cabeza marchar”, comentó Renato Tapia, por el que este verano llegaron varias ofertas al club vigués, según desveló en una de sus últimas comparecencias el presidente Carlos Mouriño.



Tapia, una de las sensaciones del pasado campeonato español, sólo tuvo una semana de vacaciones después de lesionarse en el partido por el tercer y cuarto de la Copa América que enfrentó a la Selección Peruana con Colombia.

Tapia se ve con futuro en el Celta de Vigo

Renato Tapia viene de jugar en el Celta contra Atlético de Madrid. | Fuente: EFE

“Físicamente me encuentro mucho mejor que el año pasado”, aseguró Tapia en una entrevista con la TVG, donde desveló que en el vestuario de la selección le llamaban “cabezón” pero ahora le dicen “capitán del futuro”.



El mediocampista fue el tercer futbolista más utilizado el curso pasado en su conjunto con 2710 minutos (32 partidos), sólo superado por Iago Aspas (2870') y Denis Suárez (2863').



“Mentiría si te digo que no me muero por jugar competiciones europeas, pero tenemos que ir paso a paso, partido a partido porque estoy seguro de que este equipo lo puede conseguir”, respondió Renato Tapia al ser preguntado por el objetivo para el curso 2021-22.

Hay que tener en cuenta que el popular 'Cabezón' fue convocado para la fecha triple de septiembre en las Eliminatorias Qatar 2022 de Conmebol. (EFE)

