Gareca no descartó volver a convocar a Farfán para la Selección Peruana | Fuente: Selección Peruana / Instagram

Ricardo Gareca escogió a tres delanteros en la lista de 24 futbolistas que dio a conocer para los próximos partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias Qatar 2022: Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz serán las opciones de ataque del a ‘bicolor’.

Pero un nombre, a pesar de su ausencia, siempre relacionado a la Selección Peruana es el de Jefferson Farfán. El delantero de Alianza Lima trabaja en su recuperación y volvería a las canchas durante los siguientes partidos de la Fase 2, algo que llevó a Gareca no descartarlo para el futuro cercano.

“(Jefferson) Farfán ha jugado en situaciones no ideales, pero es tanta la fortaleza que tiene, que no descartaría a Farfán. No me atrevería a descartarlo por lo competitivo que es él. No ha sido convocado porque anhelamos que pueda tener minutos y continuidad. Estamos observándolo, viéndolo. Está en ese proceso él. Vamos a ir siguiéndolo, a ver cómo va evolucionando", detalló el argentino en conferencia de prensa.

Jefferson Farfán, histórico de la Selección

Jefferson Farfán es el goleador histórico de la Selección Peruana en las Eliminatorias y recordado en el proceso anterior por convertir uno de los goles en el repechaje rumbo a Rusia 2018.

Cuando no tenía equipo, fue convocado por Ricardo Gareca y disputó los encuentros ante Brasil y Paraguay. A sus 36 años, sigue siendo una alternativa en la ‘bicolor’.

Su reaparición con Alianza Lima se estima para la fecha 9 de la Fase 2, cuando enfrenten a César Vallejo. Según indicó el mismo técnico Carlos Bustos, esto dependerá de su evolución en el día a día.





