"Es posible que llegue con lo justo": Fossati sobre la lesión de Advíncula previo a la Copa América

La Copa América 2024 se aproxima y los participantes van revelando a sus futbolistas elegidos para competir en territorio estadounidense y al mismo tiempo se genera preocupación frente a lesiones de última hora que lleven a cambiar los planes. En el caso de la Selección Peruana, existe preocupación por Luis Advíncula.

El lateral de Boca Juniors es unos de los ‘fijos’ en la consideración del entrenador Jorge Fossati, no obstante, el último domingo tuvo que abandonar el partido frente a Central Córdoba y después se conoció que sufrió un desgarro en el aductor de su pierna derecha, lo que lo alejaría de los terrenos de juego aproximadamente por tres semanas, cuando queda un mes exacto para el debut de la Selección Peruana frente a Chile.

¿Luis Advíncula se pierde la Copa América 2024?

Jorge Fossati se pronunció sobre el caso de Luis Advíncula, y a pesar de los actuales problemas físicos que arrastra, dijo que “es posible que llegue con lo justo”.

“Estábamos viendo el partido de Boca y sinceramente no nos damos cuenta en qué momento le ocurre la lesión a Luis. Pero nos comunicamos con él y estamos al tanto de lo que se le ha diagnosticado. Es posible que llegue con lo justo, pero es un jugador que viene haciéndolo nuevamente, y con sus ganas y experiencia, va a estar en la lista que daremos a conocer en estos días”, manifestó en ‘Puede pasar’ de D Sports.

“Tenemos hasta el 15 de junio para dar la lista definitiva y no voy a regalar esas semanas sacando jugadores porque están en duda”, añadió el estratega uruguayo.

Luis Advíncula lesionado en Boca Juniors | Fuente: ESPN

El recambio generacional en Perú

Fossati cuenta en la Selección Peruana con futbolistas experimentados y con ciclos de Eliminatorias como Paolo Guerrero, sin embargo, también ha considerado a futbolistas con menor recorrido, como parte del recambio generacional que atraviesa la ‘bicolor’.

“No todos vivimos la misma realidad en cuanto a la promoción continua de futbolistas jóvenes y que estén habituados. No es el caso de Perú. Sí hay jóvenes muy buenos, pero creo también que Perú tiene jugadores que le han dado mucho a la selección y, si están vigentes físicamente, no soy de los que jubila a nadie. No soy de los que cambia para quedar simpático con alguien ni les hago aparecer figuritas nuevas cuando los que vienen jugando lo hacen de manera inteligente”, resaltó.