La Selección Peruana continúa con sus entrenamientos junto a los 22 jugadores de la lista selectiva, incluido Franco Saravia, arquero de Alianza Lima, quien fue convocado luego de la conferencia de prensa. José Carvallo, de los más experimentados porteros, es parte de los trabajos y, tras el segundo día de prácticas en Videna, se refirió a esta nueva metodología.

"Me parece bien ampliar el universo de jugadores, hay jugadores con mucho talento y de buen nivel en la Liga. No solo en los equipos grandes, sino en todos. Creo que es bueno para la Selección. (Estoy) Conociendo la nueva metodología de trabajo, no es nada raro. En el fútbol uno tiene muchos entrenadores y más o menos sabe cómo se trabaja, siempre hay cosas nuevas por aprender, yo lo veo así. Siempre algo nuevo vas a sacar y aprender. Trataremos de estar muy atentos a lo que este cuerpo técnico nuevo quiera, para poder resolverlo rápido y aplicarlo en los partidos", dijo.

Además, el '1' de Universitario de Deportes se refirió a la lucha por el puesto y la posibilidad de estar en esta primera convocatoria de Juan Reynoso, entrenador de la blanquirroja. "Todos comenzamos de cero porque este cuerpo técnico es nuevo y tiene sus gustos y, si bien yo venía siendo convocado habituamente, no me aseguraba nada que en esta convocatoria iba a estar. Hay competencia muy fuerte en el puesto y eso está bueno porque hace que uno saque lo mejor de sí para mantener un buen nivel", indicó.

Asimismo, José Carvallo se refirió a los porteros jóvenes convocados por el profesor. "También está Ángel Zamudio en la convocatoria. A Alejandro (Duarte) ya lo conocía porque hemos compartido en Selección. A Franco (Saravia) recién lo estoy conociendo, sabiendo un poco más de su vida, de cómo empezó. Estamos hablando de algunas cosas y se ve que es un gran muchacho y tiene grandes condiciones. Ángel (Zamudio) ahora trabajó diferenciado, pero también he trabajado con él porque antes estaba en la Sub 20 y venía a colaborar con el equipo mayor. Me da gusto que los equipos apuesten por arqueros peruanos porque hay buen nivel. No importa la edad, sino el rendimiento", afirmó.





José Carvallo habló de Piero Quispe

Tras el segundo día de entrenamiento con la Selección Peruana de Juan Reynoso, José Carvallo dio declaraciones a la prensa en las que también se refirió a la convocatoria de su compañero en Universitario de Deportes, Piero Quispe.

"Siempre conversamos, tenemos buena relación. Me alegra por él, por su momento, porque le ha costado y viene trabajando muy bien, pero esto no es de una convocatoria. Hablamos siempre de que la regularidad en un jugador es fundamental, entrenarse bien, tener hábitos claros deportiva y personalmente hablando. Piero (Quispe) es un buen muchacho. Siempre uno lo aconseja. No solo yo, también los referentes como Nelinho Quina y Aldo Corzo. Siempre conversamos con los más jóvene. Me alegra mucho, está disfrutando, aprovechando. Es buen chico y esperemos que le vaya muy bien", mencionó.

Finalmente, dio algunas impresiones sobre su propia actualidad. "Yo me encuentro con buena regularidad. En el fútbol no siempre vas a estar bien. No somos robots a los que programan para estar excelente todos los días. Lo importante es mantener la regularidad. Trato día día de enfocarme en lo que hago, crecer 1% cada día y poder llegar bien a los partidos y ahí es donde uno tiene que rendir. A veces, obviamente, salen las cosas y otras veces no, pero, cuando uno se enfoca en el trabajo del día a día, en tratar de crecer, normalmente le va a ir bien. Me siento bien actualmente y busco eso", sostuvo.

