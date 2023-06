"No te retires nunca, Paolo": Guerrero cuenta conversación con Jürgen Klinsmann tras victoria de Perú

La Selección Peruana logró una importante victoria de cara al inicio de las Eliminatorias. El equipo dirigido por Juan Reynoso venció 1-0 a Corea del Sur en encuentro amistoso disputado en Busan, con un golazo de Bryan Reyna.

Una de las principales figuras del partido fue Paolo Guerrero. El delantero de Racing Club realizó un partido extraordinario y estuvo, sin exagerar, entre los mejores del campo.

De hecho, la actuación fue destacada por Jürgen Klinsmann, el técnico alemán que dirige a Corea del Sur. En conversación con Movistar Deportes, el Depredador habló sobre la charla que tuvo con el estratega alemán, quien le pidió que nunca se retire del fútbol.

"Lo saludé y le digo: 'Jürgen, ¿cómo estás?' Y me dice: 'Paolo, no te retires nunca, sigue jugando'", indicó en un primer momento Paolo Guerrero. "Mi idea era preguntarle cómo era con el idioma, cómo hace, y me dice que está estudiando coreano. ¡Es increíble! Es alemán, y tú sabes cómo son los alemanes, siempre quieren mejorar y siempre quieren aprender. Feliz de verlo", complementó el atacante.

Paolo Guerrero destaca triunfo de Perú

Por otro lado, el atacante nacional destacó el triunfo de Perú ante Corea del Sur. Sin embargo, señaló que ahora les toca pensar en el próximo rival: Japón.

"Es un gran triunfo. Creo que hicimos un gran partido. Podíamos haber hecho más goles y también tuvimos que cuidarnos de las situaciones que se le presentaron para ellos. Creo que el partido fue muy parejo", indicó Paolo Guerrero para Movistar Deportes.

"Hicimos un muy buen partido. El equipo se mostró muy capaz de manejar la pelota, como es nuestro juego. Ahora queda trabajar, entrenando que vine Japón", complementó el futbolista.

