"Tenemos que discutirlo": Manuel Barreto habló sobre la posibilidad de que regrese la Bolsa de Minutos a la Liga1

Quiere dejar huella. Manuel Barreto fue designado como el Director General de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) luego de su paso como director deportivo de Universitario de Deportes.

En la tienda crema Manuel Barreto alcanzó el éxito, con un bicampeonato como dirigente, y espera replicar ello en la FPF. Por eso es que RPP conversó con el también exfutbolista, quien habló de la ilusión que tiene con este proyecto a nivel nacional.

"La dimensión del reto y las posibilidades para construir. Me apasiona el hecho de ser peruano y ver mejorar al fútbol de mi país. Es algo que me ilusiona y emociona", le dijo Barreto a 'Fútbol como cancha'.

Manuel Barreto y su apuesta por los jóvenes en Perú

En otro momento de la conversación, Barreto fue consultado si es que tiene contemplado el regreso de la Bolsa de Minutos, en beneficio de los jóvenes en los clubes de la Liga1 Te Apuesto.

"Creo que tenemos que discutirlo y que no sea solo decisión de una persona. Tiene que ir ligado en facultades para desarrollar. No se trata de poner a los chicos por obligación, sino hay que darle las armas y herramientas para que estén bien", indicó.

Luego, Manuel Barreto indicó que debe existir una reglamentación, de parte de la FPF, para que los jóvenes tengan más minutos en los primeros equipos.

"Yo estoy a favor, no sé si de una bolsa de minutos o tal vez de tener cierta cantidad de Sub 23 en el campo o en lista. Estoy a favor de esa discusión, no necesariamente de una bolsa de minutos. Se debe generar una norma que obligue más presencia de chicos, remarcó.

Por último, agregó que "el otro día lo dijo el presidente (Agustín Lozano) de la necesidad de reglamentar que los clubes inviertan un porcentaje de sus ingresos a menores. Hay clubes que lo hacen por inversión, pero otros no ven eso. Es una necesidad de hacerlo en la competencia porque sin eso no vamos a poder avanzar. Eso lo tengo absolutamente convencido porque la selección son los clubes".

