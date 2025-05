Barreto fue presentado en la FPF: "Me han pedido compromiso, y si me tengo que encargar de una selección, lo haré"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ya es oficial. Manuel Barreto fue presentado, en conferencia de prensa, como el nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Menores en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Junto al presidente de la FPF, Agustín Lozano, Manuel Barreto fue presentado a la prensa local en la Videna. Así, el también exdirector deportivo de Universitario de Deportes habló por primera vez en relación a su nuevo cargo en las oficinas de la blanquirroja.

"Tengo mucho orgullo de ser peruano. Las personas que más quiero y admiro son peruanas. Tener esta responsabilidad es un honor y una emoción máxima. Yo, una vez que me retiré, empecé en el fútbol de menores, desde abajo y conociendo el medio", dijo Barreto.

Manuel Barreto ya es de la FPF

En otro momento, se le preguntó respecto a su marcha de la tienda crema y las conversaciones que mantuvo con el mandamás de la FPF en los últimos días.

"Mi salida de la 'U' fue por un tema de desgaste. Luego, tuve comunicación con lozano y lo que me convenció fueron las posibilidades y herramientas para ser parte de un cambio, de un equipo de trabajo. Me emociona eso y realizar una política integral. Creo en el trabajo en equipo para el fútbol peruano", indicó.

Posteriormente, Manuel Barreto dio cuenta si es que hay la posibilidad que, de manera temporal, sea el director técnico de un conjunto de menores en la Selección Peruana.

"Mi vínculo es a largo plazo. Me han pedido compromiso con este proyecto y esto requiere un tiempo. Si me tengo que encargar de una selección, lo haré. Hay mucho trabajo por hacer que me tomará tiempo. No quiero que un doble rol me desenfoque de una de mis funciones. La selección es un lugar al que tienen que llegar los mejores y vamos a trabajar en solo una política deportiva desde las menores hacia arriba", dijo.

Finalmente, agregó que "estoy muy emocionado y he viajado por todo el mundo para capacitarme y conocer otras realidades. Creo mucho en el profesional peruano. Siento que es un reto fantástico el que tengo por delante. Todos somos el cambio y hagámoslo juntos".

